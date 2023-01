Schlimmer geht’s nimmer

18.07.22 In Speyer wird gefühlt an allen Ecken und Enden gebaut, was immer wieder zu starken Verkehrseinschränkungen führt. Derzeit finden im Auftrag der Deutschen Bahn am Bahnübergang in der Mühlturmstrasse Arbeiten statt, die diesen Übergang über die Bahngleise mindestens bis zum 25.07.22 blockieren, bevor der in direkter Nähe liegende grössere und noch wichtigere Bahnübergang in der Schützenstrasse ab Anfang August gesperrt werden wird. Hier die Arbeiten in der Mühlturmstrasse

© Klaus Venus