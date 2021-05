Schnell mit dem Bus ans Ziel

Speyer. Eine Stadt der kurzen Wege und der schnellen Verbindungen – so beschreibt sich die Speyerer Verwaltung selbst in einer Pressemitteilung. Ein neuer Nahverkehrsplan für den Busverkehr in den Jahren 2023 bis 2033 soll das Busfahren attraktiver machen. Unter dem Motto „Speyer steigt ein“ (#speyersteigtein) plant die Stadt den Busverkehr der Zukunft. Damit dieser auch einen Mehrwert für die Bevölkerung bringt, startet ab Samstag, 8. Mai, bis zum Samstag, 26. Juni, zunächst digital eine Bürgerbeteiligung. In diesem ersten Schritt werden die Speyerer nach ihren Wünschen und Anregungen zum Busverkehr in der Innenstadt gefragt.

„Der Nahverkehrsplan wird Mobilität für alle bieten und eine gute Alternative zum Verkehrsmittel Auto darstellen. Ein reger Austausch hierüber mit den Bürgern ist zentral – jeder Input fließt in die Planung der künftigen Gestaltung des Nahverkehrs mit ein“, betont Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler, die pandemiebedingt auf die Online-Beteiligung setzt.

Soll es in Speyer wieder einen City-Shuttle geben? Auf welcher Strecke könnten Busse künftig durch die Innenstadtfahren und wo sollen die Haltestellen am Postplatz sein? Fragen wie diese können die Bürger den Verkehrsplanern über die Website www.speyer.de/steigtein mit auf den Weg zu geben. „Die ursprünglich geplante Aktion zur Bürgerbeteiligung auf dem Postplatz kann leider nicht stattfinden, weil es das aktuelle Infektionsgeschehen noch nicht zulässt. Auf eine Beteiligung der Bürger können und wollen wir aber natürlich dennoch nicht verzichten, weshalb wir den Schwerpunkt der Aktion zunächst ins Internet verlagern und die Lage dann wöchentlich neu bewerten und dementsprechend agieren“, so Oberbürgermeisterin Seiler. Die städtische Webseite www.speyer.de/steigtein liefert ausführliche Informationen und lädt dazu ein, online direkt eine Rückmeldung zu geben.

Darüber hinaus können sich die Bürger auch in den Quartiersbüros in Süd und West sowie im Mehrgenerationenhaus in Speyer-Nord informieren und einbringen.

Im Anschluss an die erste Bürgerbeteiligung werde es mit der Beteiligung zum Busverkehr in den einzelnen Stadtteilen weitergehen. Im kommenden Winter wird die schlussendliche Entscheidung zum Nahverkehrsplan beim Stadtrat liegen. Die Stadtverwaltung weist ausdrücklich auf die in den Quartiersbüros geltenden Hygienebestimmungen und die pandemiebedingt eingeschränkten Öffnungszeiten hin. zg