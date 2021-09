Schnelles Netz für weitere 1500 Haushalte in Speyer

Speyer. Der Telekommunikationsanbieter Vodafone hat in Speyer eine wichtige Infrastrukturmaßnahme im Kabel-Glasfasernetz vollendet, heißt es in einer Pressemitteilung.

Dabei wurde in einigen Netzabschnitten die bestehende Datenautobahn deutlich verbessert. Von dem Kapazitätsausbau profitieren rund 1500 Haushalte, die nun über mehr Bandbreiten-Reserven verfügen. Unter anderem wurden in den Straßen Große Greifengasse, Korngasse und Salzgasse neue Glasfasertechnik errichtet und zusätzliche Glasfaserleitungen verlegt. Durch diese umfangreiche Tiefbaumaßnahme stellt Vodafone sicher, dass in Speyer ausreichend Kapazitätsreserven für den weiter stark wachsenden Datenverkehr verfügbar sind. Die Nachfrage nach gigabitschnellen Internetanschlüssen ist größer denn je. Denn der Datenverkehr wächst auch in Speyer jährlich um rund 30 Prozent – Tendenz steigend. Um diese Mengen an Bits und Bytes zu transportieren, sind leistungsstarke Internet-Anschlüsse für Unternehmen und private Haushalte zwingend notwendig. Vor allem, wenn in den Stoßzeiten gleichzeitig gestreamt, online gespielt oder viel videotelefoniert wird. Besonders schnell geht das über die Gigabit-Anschlüsse im Kabel-Glasfasernetz mit bis zu 1000 Mbit/s. An das Gigabit-Netz von Vodafone sind in Speyer insgesamt rund 26 100 Haushalte angeschlossen. Durch die Ausbaumaßnahme sorgt Vodafone für eine stetige Verbesserung der Leistung in den einzelnen Netzsegmenten und macht damit das Netz stabiler. zg