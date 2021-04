Schnelltests in der Postgalerie

Speyer. Die Stadtverwaltung und der DRK-Kreisverband etablieren jetzt ein neues Schnelltestangebot in der Postgalerie. Am Freitag, 23. April, startete nach einem erfolgreich durchgeführten Probelauf im Einkaufszentrum neben dem Altpörtel – Zugang über den Eingang des Amedia Plaza in der Bahnhofstraße – ein zusätzliches Schnelltestangebot. Hier können sich alle Bundesbürger täglich zwischen 10 und 18 Uhr mittels PoC-Antigenschnelltest auf das Coronavirus testen lassen.

Das Angebot gilt auch am Wochenende und an Feiertagen. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nicht notwendig. In Verbindung mit einem in diesem Testzentrum durchgeführten Schnelltest, dessen Ergebnis positiv ausfällt, ist gleich noch ein anschließender PCR-Test direkt vor Ort möglich. Unser Bild zeigt die Hotelrezeption, die kurzerhand zum Anmeldeschalter umgewandelt wurde. zg/Bild: Stadt Speyer