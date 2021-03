Speyer. Im November 2020 hatte das Land Rheinland Pfalz das Sankt-Vincentius-Krankenhaus Speyer beauftragt, das Corona-Testzentrum in Speyer weiterzuführen. Jetzt wurde der 4000. Besucher getestet. Für Oberbürgermeistern Stefanie Seiler ein guter Anlass, um sich bei den Mitarbeitern des Sankt Vincentius Krankenhauses, die für das und im Testzentrum arbeiten, zu bedanken. Dr. Klaus-Peter Wresch, Ärztlicher Leiter des Testzentrums und medizinischer Fachberater der Stadt Speyer, nahm stellvertretend für sein 20-köpfiges Mitarbeiterteam den blumigen Frühlingsgruß entgegen.

Nicht nur der tägliche Einsatz vor Ort, auch zahlreiche organisatorische Maßnahmen waren und sind für die Betreibung des Testzentrums vonnöten. Insbesondere der Aufwand nach einer Testung sei enorm, berichtet Wresch: „Wir haben seit Beginn der Pandemie den Anspruch, die Menschen mit ihrer Diagnose nicht alleinzulassen. Es genügt ja nicht, das Ergebnis „positiv“ auf einer Homepage zu lesen“. Es gibt viele Rückfragen, so der Mediziner und ergänzt, dass jeder Infizierte genau wissen muss, was er darf und was nicht.

„Ganz wichtig ist uns in diesem Zusammenhang auch die Infektionsketten aufzudecken, um eine weitere Ausbreitung des Virus und seiner Varianten möglichst zu verhindern“, so Wresch. Diesen Beratungsbedarf von Infizierten und Kontaktpersonen deckt der Ärztliche Leiter seit über einem Jahr immer noch persönlich ab.

Über 700 Infizierte diagnostiziert

In der zweiten Welle der Pandemie sind über 700 Corona-Infektionen im Testzentrum diagnostiziert worden. Bezogen auf die 4000 dabei durchgeführten Testungen entspricht dies einer Positivrate von über 18 Prozent. Auch wenn die Zahl der Testungen in den letzten Wochen etwas rückläufig war, liegt die Positivrate aktuell nach wie vor deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Dies kann laut Wresch auf eine immer noch hohe Dunkelziffer an unerkannten Infektionen in der Region hinweisen.

Sorge macht ihm und seinem Team zudem, dass auch im Testzentrum bereits über die Hälfte der Neuinfektionen auf die ansteckenderen Virusvarianten zurückzuführen ist. Oberbürgermeisterin Seiler: „Als wir vor ziemlich genau einem Jahr über die Einrichtung eines Testzentrums diskutiert haben, ahnte wohl noch kaum jemand, welche Mammutaufgabe da auf uns zurollt. Glücklicherweise haben wir – auch dank der stets kompetenten Beratung und Unterstützung durch Dr. Wresch – früh und vorausschauend gehandelt und allen Beschaffungsschwierigkeiten und Finanzierungsfragen zum Trotz bereits am 18. März 2020 das Testzentrum in der Halle 101 gemeinsam mit dem DRK Kreisverband Speyer eröffnet. Seitdem hat sich immer wieder gezeigt, wie wertvoll ein umfassendes Testkonzept mit der konsequenten Testung der Kontaktpersonen sowie eine Nachverfolgung und Clusterbildung vor Ort mit direktem Draht zur Stadtverwaltung sind. Das Corona-Testzentrum war und ist einer der wichtigsten Bausteine im Kampf gegen das Virus. Ich bin froh, dass das Sankt Vincentius Krankenhaus die vielfältigen Aufgaben in diesem Zusammenhang kompetent stemmt und das Testzentrum in unserem Sinne weiterführt. Ich möchte daher allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich im und um das Testzentrum herum engagieren, von Herzen danken. Sie haben meinen größten Respekt.“

Der Dank der beiden Partner geht auch an den DRK Kreisverband Speyer, der die mobile Abstricheinheit übernommen hat und den Rockmusikerverein, der die Halle 101 als Mieter derzeit nicht im gewohnten Umfang nutzen kann. zg