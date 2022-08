Schon jetzt über 200 000

Mannheim. Bereits 200 000 Besucher hat die Stadt nun in den vier städtischen Freibädern gezählt. Damit könne der Fachbereich Sport und Freizeit bereits zu diesem frühen Zeitpunkt auf eine erfolgreiche Saison blicken. Im Sommer 2021 waren in der gesamten Badesaison nur 122 562 Gäste in den Freibädern gezählt worden, 2020 seien es trotz temporärer Corona-Einschränkungen immerhin 166 033 gewesen.

„Nach zwei schwierigen Jahren – sowohl für die Gäste als auch für unser Personal – freuen wir uns, dass das Wetter mitspielt und unsere vier Freibäder die notwendige Abkühlung und Bewegung im heißen Sommer 2022 bieten. Der freie Eintritt für Kinder und Jugendliche während der Sommerferien ist ein zusätzlicher Anreiz für den nächsten Freibadbesuch“, wird Sportbürgermeister Ralf Eisenhauer zitiert. zg