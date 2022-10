Schreck am Sonntag

Speyer. Zu einem Wohnungsbrand in der Wormser Straße wurde am Sonntagnachmittag die Feuerwehr gerufen. Aufmerksamen Nachbarn war ein piepsender Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus aufgefallen. Sie zögerten nicht und wählten sofort den Notruf 112.

Durch das schnelle und konsequente Eingreifen der Einsatzkräfte konnte Schlimmeres verhindert werden. Der Brand war noch in der Entstehungsphase. Es entstand nur ein geringer Sachschaden und niemand wurde verletzt. Die Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort. zg/