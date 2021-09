„Schrecklich-schöne Wanderroute“ durch den Dünenwald

Speyer. Der Spätsommer bietet sich an, um die letzten sonnigen Tage für Wanderungen in den heimischen Wäldern zu nutzen. Wenn wir dabei achtsam die Umgebung betrachten, fällt auf: Der deutsche Wald hat gelitten und leidet weiter. Durch hohe Temperaturen und geringen Niederschlag im Sommer kämpft unsere Natur in vielen Regionen ums Überleben. Dazu gehört unter anderem auch der Dünenwald in Speyer.

Ihn und weitere Regionen hat Finish, eine Geschirrspül- und Reinigungsmittel-Marke des Konsumgüterherstellers Reckitt, gemeinsam mit Marco Polo und Komoot, in einem besonderen Wandererlebnis zusammengetragen: Der Wanderführer „Schrecklich-schöne Wanderrouten“ lädt dazu ein, einzigartige Routen der deutschen Wälder zu erkunden und eine besondere Tour der Schadensbegutachtung zu erleben. Damit soll eine Aktion zum Wassersparen angeregt werden – Wasserspartipps gibt es inklusive. Wir verlosen drei Exemplare. Das Formular zum Mitmachen gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de/gewinnspiel. Einsendeschluss ist der Montag, 20. September, Stichwort: Wald. kaba

Info: Fünf Routen – inklusive durch den Dünenwald Speyer – gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de, alle Routen unter www.finishspartwasser.de