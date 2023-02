Schub bei der Digitalisierung in Speyer mit der Kita-App

Speyer. Die Stadt Speyer geht einen weiteren Schritt in Sachen Digitalisierung: Aktuell wird an der Einführung einer Kita-App gearbeitet, die in allen Kindertagesstätten in städtischer Trägerschaft genutzt werden soll – voraussichtlich ab April 2023. Die App mit dem Namen „Sdui“ ist vielen Familien bereits durch die Nutzung als Kommunikationsmittel zwischen Lehrkräften und Eltern in Grundschulen bekannt.

„Mit der Kita-App vereinfachen wir die Kommunikation, indem Nachrichten und Termine schnell, unbürokratisch, kostenfrei und ohne lästige Werbung auf den Smartphones der Eltern landen. Das schont Ressourcen und trägt zur Vereinfachung der Organisation in Kindertagesstätten und Grundschulen bei, es spart aber vor allem auch beim Personal Zeit, die für die pädagogische Arbeit genutzt werden kann – und davon wiederum profitieren die Kinder“, unterstreicht Bürgermeisterin und Bildungsdezernentin Monika Kabs die Vorteile.

Durch unterschiedliche Nutzungsrechte können Informationen zwischen Kindertagesstätten und Familien, aber auch zwischen Kita-Leitung und Kita-Mitarbeitern, datenschutzkonform ausgetauscht werden. Für die Eltern wird neben dem persönlichen Gespräch und dem Austausch via E-Mail ein weiterer Kommunikationskanal eingeführt, der es ermöglicht, im Austausch zu bleiben und kurzfristige Entscheidungen zu kommunizieren.

Die Installation und Nutzung der Kita-App erfolgt für die Familien kostenfrei und gelingt intuitiv. Die bisherigen Erfahrungen aus den Grundschulen zeigen, dass die App ohne Probleme funktioniert.