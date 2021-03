Speyer. Speyer gegen Rheinmünster heißt es bei der SWR-Sendung „Tigerenten Club“, die an diesem Samstag, 13. März, gezeigt wird. Wie immer geht es für die Schüler aus beiden Orten auch um den guten Zweck: Beide Teams spielen um Spendengelder für ein Hilfsprojekt der SWR „Herzenssache“. Die Zuschauer und Fans können außerdem interaktiv am „Tigerenten Club“ teilnehmen: Auf der neu gestalteten Webseite tigerentenclub.de können sie Fragen ins Studio schicken, Studiogäste herausfordern und das Live-Geschehen beeinflussen.

Der „Tigerenten Club“ ist am Samstag, 13. März, um 10.45 Uhr als Liveevent bei „KiKA“ zu sehen und wird am Sonntag, 14. März, um 7.05 Uhr, bei „Check Eins“ im Ersten ausgestrahlt.

