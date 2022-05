Schuhmacher referiert

Speyer. In der Vortragsreihe „Mittwochabend im Stadtarchiv“ referiert Karl Erhard Schuhmacher ausnahmsweise am Dienstag, 24. Mai, 18.30 Uhr, im Stadtratssitzungssaal zum Leben und Wirken von Heinrich Hilgard Villard. Unter dem Titel „A Man of Resiliance“ erfahren die Zuhörer in zeitraffender Weise von den ihn prägenden Stationen seines Lebens, in dem der tatkräftige und rastlose 1835 in Speyer geborene Pfälzer sowohl in den USA als auch in Deutschland Enormes geleistet hat. Sein Leben war beileibe kein ruhig dahingehender Fluss. Er erlebte Niederlagen und Triumphe, Existenzkampf und Reichtum, Lebenskrisen und Familienglück. Er gehört ohne Zweifel zu den bemerkenswertesten Persönlichkeiten der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts – sowohl in der Pfalz als auch in den Vereinigten Staaten.

Der Vortrag ist eine Kooperation der Interessengemeinschaft der Gästeführer mit dem Kulturellen Erbe – Stadtarchiv Speyer. zg

