Schuldfrage ungeklärt

Speyer/Hockenheim. Direkt auf der Landesgrenze, also auf der Autobahnbrücke der A 61 zwischen Speyer und Hockenheim, ereignete sich am Montagabend kurz vor 18 Uhr in Fahrtrichtung Hockenheim ein Unfall zwischen einem Audi und einem Lastwagen, dessen Hergang der Polizei von beiden Beteiligten sehr unterschiedlich geschildert wird. Die Polizei sucht daher Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ersten Ermittlungen zufolge kam es auf Höhe des Autobahnparkplatzes Spitzenrheinhof zwischen dem 35-jährigen Audi-Fahrer und dem 41-jährigen Lkw-Fahrer zu einem Auffahrunfall. Durch das Unfallgeschehen erlitt der Autofahrer leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei satten 40 000 Euro.

Während der Unfallaufnahme kam es zu kurzzeitigen Sperrmaßnahmen beider Fahrstreifen, was den Verkehr jedoch nicht erheblich beeinträchtigte. Neben der Polizei waren auch Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. pol