Speyer. Speyer gegen Rheinmünster heißt es bei der SWR-Sendung „Tigerenten Club“, die am Samstag, 13. März, gezeigt wird. Wie immer geht es für die Schüler aus beiden Orten auch um den guten Zweck: Beide Teams spielen um Spendengelder für ein Hilfsprojekt der SWR „Herzenssache“.

Sie konkurrieren in actionreichen Spielen und brauchen Teamgeist, Geschick und Mut, um den goldenen Tigerenten-Pokal zu gewinnen. Für das Tigerenten-Team des Speyerer Hans-Purrmann-Gymnasiums spielen Josefine, Jonas und Ella. Lena, Silas und Laura von der Realschule Rheinmünster in Baden-Württemberg spielen für das Frösche-Team. Der „Tigerenten Club“ ist eine Produktion des Südwestrundfunks für „Das Erste“ und „KiKA“. Seit mehr als 25 Jahren steht das Format für Action, Spaß und kunterbunte Themen. Zwei Schulklassen treten in spannenden Spielen gegeneinander an, bis sich am Ende entscheidet, welche Schüler die kultige Rodeo-Ente bezwingen können.

Die Zuschauer und Fans können außerdem interaktiv am „Tigerenten Club“ teilnehmen: Auf der neu gestalteten Webseite tigerentenclub.de können sie Fragen ins Studio schicken, Studiogäste herausfordern und das Live-Geschehen beeinflussen.

Als Freunde auf vier Pfoten gehören sie zur Familie: Hunde. Umso wichtiger ist es, dass ihre Besitzer sie richtig verstehen. Hundefans bekommen live Antworten auf ihre Fragen – von Masih Samin, dem bekannten Hundeverhaltenstherapeuten, Tierschützer und Bestsellerautor. Sein Motto: Einen ausgeglichenen Hund hat nur, wer seinen Hund versteht und auf seine Bedürfnisse eingeht. Hundefans können ihre Fragen ins Studio schicken.

Der „Tigerenten Club“ ist am Samstag, 13. März, um 10.45 Uhr als Liveevent bei „KiKA“ zu sehen und wird am Sonntag, 14. März, um 7.05 Uhr, bei „Check Eins“ im Ersten ausgestrahlt. zg