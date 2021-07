SchUM-Stätten: Jüdisches Kulturgut in Deutschland als neues Welterbe ausgezeichnet

Fuzhou. Die Unesco hat das jüdische Kulturgut in Mainz, Speyer und Worms als neues Welterbe ausgezeichnet. Das zuständige Komitee der UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation (Unesco) traf die Entscheidung am Dienstag auf seiner laufenden Sitzung im chinesischen Fuzhou.

Kurz zuvor hatte die Unesco den Niedergermanischen Limes als Teil der Grenze des antiken Römischen Reiches ebenfalls als neues Welterbe ausgezeichnet.

Das Land hatte im Januar 2020 den Welterbeantrag „SchUM-Stätten Speyer, Worms und Mainz“ beim Unesco-Welterbezentrum eingereicht. Innenminister Roger Lewentz verfolgte am Dienstag in Mainz gemeinsam mit Vertretern der jüdischen Gemeinde sowie der beteiligten Kommunen die Live-Übertragung zu weiteren Welterbe-Entscheidungen der Unesco.

Die Unesco hatte am Dienstag überraschend doch noch die Beratungen über die Aufnahme es jüdischen Erbes in Mainz, Speyer und Worms und des Niedergermanischen Limes in die Welterbeliste begonnen. Das Komitee zog die beiden Nominierungen auf seiner Sitzung im chinesischen Fuzhou wieder vor, nachdem sie ursprünglich aus Zeitgründen auf Mittwoch verschoben worden waren.

SchUM ist eine Abkürzung aus den Anfangsbuchstaben der mittelalterlichen hebräischen Städtenamen Speyer (Schpira,), Worms (Warmaisa) und Mainz (Magenza). Die SchUM-Städte sind das erste jüdische Welterbe in Deutschland.