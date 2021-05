Schwäne auf Abwegen

Speyer. Im Speyerer Süden, im Umfeld des sogenannten Russenweihers kommt es in den letzten Tagen vermehrt zu Ausflügen einer Schwanenfamilie mit ihren Küken. Es handelt sich bei Schwänen zwar um frei- und wild lebende Tiere, da in diesem Areal aber auch Kraftfahrzeuge unterwegs sind, haben Mitarbeiter der Wachabteilung der Feuerwehr in Zusammenarbeit mit der Polizei gleich zweimal die Schwanenfamilie zurück zum Russenweiher geführt.

Nach Rücksprache der Stadtverwaltung mit der Berufstierrettung könnten Störungen durch Verkehr, die Bevölkerung oder ein Füttern von Anwohnern der Grund für die Ausflüge sein.

Sollte es erneut zu einer solchen Wanderung kommen, müssten die Tiere mit Hilfe von „Projekt Oase Mensch und Tier im Einklang“ zeitnah umgesiedelt werden. Die Stadtverwaltung bittet die Verkehrsteilnehmer ausdrücklich um Rücksichtnahme auf die Tiere. zg