Schwein als Helfer an Weihnachten

Speyer. Alle Jahre wieder kommt „Der Schweihnachtsmann“ in den alten Stadtsaal nach Speyer. Mitgebracht hatten ihn am Mittwochabend Matthias Folz und Martin Hug in einem kleinen Koffer, der auf der Bühne geöffnet wurde. Darin lag jedoch kein Schwein, sondern das Kinderbuch der Ritter-Rost-Väter Jörg Hilbert und Felix Janosa.

Bevor Matthias Folz, der Leiter des Kinder- und Jugendtheater Speyer, zu erzählen begann, schuf Martin Hug mit seiner Gitarre die richtige Atmosphäre.

Das Publikum ließ sich gerne auf die Erzählung ein, in der ein Schwein als Notfallbesetzung für den vierten Weihnachtsmann herhalten muss, der sich kurz vor dem Weihnachtsfest verletzt hatte. Zur Seite steht ihm dabei das lässige Rentier Hector Teleman Napoleon. Dass dieses Rentier dabei immer ein wenig nasal klang und dem Schwein ein gelegentlicher Grunzer entschlüpfte, erweckte die Charaktere auf humorvolle Art zum Leben.

Zwischen Weihnachtsmann-Crash-Kurs und dem gefürchteten Weg durch den Schornstein kam aber auch die Musik nicht zu kurz: Bekannte Weihnachtsklassiker wurden von den Liedern des „Schweihnachtsmanns“ ergänzt, in denen ein Thema hervorstach: Plätzchen. Da kann das Weihnachtsschwein sich nämlich absolut nicht beherrschen. „Plätzchen kommt von Platzen“, sang Martin Hug fröhlich und das Publikum, das bereits in einem Lied auf Befehl mitgrunzen musste, lachte.

Tolle Illustrationen

Die abenteuerlichen Eskapaden von Schwein und Rentier setzte man währenddessen auf einer Leinwand durch fantasievolle Illustrationen zusätzlich in Szene, welche die Auszubildende Hanna Neuhaus nach Vorbild der Originale im Kinderbuch digital angefertigt hatte.

Auch ein Brief an den Weihnachtsmann, der mithilfe tatkräftiger Unterstützung aus dem Publikum vorgelesen wurde, war zwischen den Bildern zu finden.

Dass bis heute noch einige wenige Kinder ihre Geschenke jedes Jahr vom „Schweihnachtsmann“ und dem Rentier bekommen, ist nach dem Theatermacher Matthias Folz „genauso wahr, wie Tannenbäume im Winter grün sind“.

Zum Abschied wurde dann auf der Bühne noch die Plätzchendose geöffnet. Jetzt heißt es also nur noch die an Weihnachten im Schornstein verschwindende Gestalt auch unbedingt auf einen Ringelschwanz zu kontrollieren.

