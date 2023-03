Schwerer Diebstahl in Speyer - Auslobung von 2500 Euro

Speyer. Für die Fahndung von bislang unbekannten Tätern eines besonders schweren Diebstahls in Speyer ist eine Belohnung von 2500 Euro ausgeschrieben. Am 24. Januar dieses Jahres brachen sie gegen 03.45 Uhr in eine Tiefgarage der Franz-Kirrmeier-Straße ein und stahlen ein dunkelblaues Canyon Spectral E-Bike, teilt die Polizei Speyer mit. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal hat die Belohnung für Hinweise, die zu Aufklärung der Tat sowie zur Überführung der Täter führen, ausgesetzt. Fotos und Beschreibungen der Täter sind hier zu sehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hinweise können unter der Telefonnummer 06232-137-254 (oder -0) oder per E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de abgebeben werden.

Die Auslobung ist ausschließlich für Privatpersonen bestimmt, die nicht unmittelbar durch die Tat geschädigt wurden. Über die Zuerkennung und gegebenenfalls Verteilung der Belohnung an Berechtigte wird unter Ausschluss des Rechtswegs entschieden.