Segensorte ohne Barrieren schaffen

Speyer. Das Bistum hat eine Vision: Kirche soll Segensort für die Menschen sein. Diese Vision drückt sich unter anderem im Bild einer offenen Tür aus, die allen einen barrierefreien Ein- und Ausgang ermöglicht. „Dieses Bild hat uns dazu inspiriert, Ideen und Materialien zu entwickeln, wie Pfarreien, Verbände und kirchliche Gruppen diese Tür bewusst barrierefrei offenhalten können“, erklärt Katharina Kintz.

Angeboten wird zum Beispiel eine Checkliste, um kirchliche Gebäude auf Barrierefreiheit zu prüfen. Auch Tipps und Ideen zur Planung von inklusiven Gottesdiensten finden sich auf der Homepage. „Alle Menschen sollen sich in Pfarreien, Gemeinden, Verbänden und kirchlichen Gruppen willkommen fühlen“, betont Kintz. Das Team der Seelsorge für Menschen mit Behinderung hat vor allem auf Praxisnähe Wert gelegt. So gibt es auf der Internetseite mehrere so genannte „Inklusionskisten“ mit Anregungen, die man direkt umsetzen kann. Dabei geht es Bildung, Erleben, Liturgie, Öffentlichkeitsarbeit und Verwaltung. is

Info: Vom 1. bis 8. Mai soll es eine „Woche der Inklusion“ geben.

