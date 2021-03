Ludwigsburg/Speyer. Der Filtrationsspezialist Mann + Hummel mit Hauptsitz in Ludwigsburg und einem großen Produktions- und Entwicklungsstandort in Speyer feiert sein 80-jähriges Bestehen. Seit der Gründung 1941 hat sich das Familienunternehmen zum weltweit führenden Experten für Filtration entwickelt, der an über 80 Standorten rund 22 000 Menschen beschäftigt. „Unser anhaltender Erfolg ist vor allem unserer Verlässlichkeit, Innovationsfähigkeit, Kontinuität und Identifikation als familiengeführtes Unternehmen zu verdanken. Als Enkel eines der Gründer, Adolf Mann, bin ich sehr stolz darauf, gemeinsam mit engagierten Mitarbeitern das Vermächtnis fortführen zu dürfen, das er und Dr. Erich Hummel 1941 begonnen haben“, sagte Aufsichtsratsvorsitzender Thomas Fischer.

Die geplanten Feierlichkeiten mussten aufgrund der Corona-Pandemie umgeplant werden. Stattdessen wird es an den Standorten weltweit individuelle und teils digitale Aktionen für die Mitarbeiter geben. Zudem hat das Unternehmen eine Broschüre zu den Meilensteinen der Firmengeschichte entworfen. Als die Firmengründer Adolf Mann und Dr. Erich Hummel 1941 das „Filterwerk Mann + Hummel“ gründeten, konnten beide bereits auf eine erfolgreiche Berufslaufbahn zurückblicken. Mathematiklehrer der eine, Jurist der andere, hatten sie in den 1920er-Jahren Karriere beim traditionsreichen Stuttgarter Bekleidungshersteller Bleyle gemacht. In den 1940er-Jahren unternahmen die engagierten Unternehmer den mutigen Schritt, in die Filterproduktion einzusteigen, um die Arbeitsplätze ihrer Mitarbeiter zu retten: Zur Übernahme der Produktion von Öl- und Luftfiltern des Kolbenherstellers Mahle, zuerst in Lohnfertigung, später komplett, gründeten sie 1941 das Filterwerk in Ludwigsburg.

Ein wahres Zukunftsprodukt

Kennzeichnend für die Ambitionen der Gründer war die intensive Forschungs- und Versuchstätigkeit, die unmittelbar nach dem Kauf einsetzte. Weitsichtig schrieb Adolf Mann schon 1942 in der Betriebszeitung „Der Herold“, dass das Produkt Filter eine Zukunft habe auf einem Gebiet, „auf dem es im Krieg und im Frieden an Aufgaben nicht fehlen wird.“

Adolf Mann sollte mit seiner Äußerung Recht behalten. Acht Jahrzehnte nach der Gründung verkündete der global tätige Filtrationsspezialist – trotz zunehmend herausfordernder Rahmenbedingungen, die sich aus den letzten Jahren unter anderem aus Mobilitätswandel, Umwelt- und Klimabewusstsein, Digitalisierung und politischen Verschiebungen ergeben haben – in 2019 mit 4,2 Milliarden Euro den höchsten Umsatzerlös der Unternehmensgeschichte. „Ich darf das Unternehmen jetzt schon seit über 20 Jahren begleiten und habe dabei sämtliche Bereiche kennengelernt. Was mich vor allem beeindruckt, sind die Menschen, die täglich – auch unter herausfordernden Umständen – voller Engagement für unsere Ziele arbeiten“, sagte Kurk Wilks, Vorsitzender der Geschäftsführung.

Mit der Entwicklung antiviraler Luftreiniger trägt Mann + Hummelaktuell dazu bei, mit seiner Filtrationstechnologie die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Über das Sars-CoV-2-Virus hinaus filtern diese Geräte auch Grippe- und Erkältungsviren sowie freie Allergene aus der Luft. „Unsere Kernkompetenz Filtration verstehen wir als Schlüsseltechnologie, die dauerhaft einen entscheidenden Beitrag zu sauberer Mobilität, sauberem Wasser und sauberer Luft leisten kann. Oberstes Ziel ist dabei, die Zukunft des Unternehmens zu sichern und gleichzeitig unsere Marktführerschaft im Bereich Filtration auszubauen“, erklärt Fischer.

Mit diversen Zukäufen wie Hardy Filtration (2019), einem kanadischen Luftfilterunternehmen, und dem Erwerb von Anteilen an der Seccua Holding AG (2019), welche auf die Entwicklung und Produktion von Ultrafiltrationsanlagen zur Trinkwasseraufbereitung spezialisiert ist, sowie der Übernahme der Helsa Functional Coating im letzten Jahr, durch die das Portfolio vor allem in der Molekularfiltration und der Elastomer- und Aktivkohletechnologie für industrielle Spezialanwendungen ergänzt wurde, baut das Unternehmen seine Kompetenzen in Wachstumsmärkten aus. zg