SEK überwältigt Mann auf Straße

Mannheim. Ein 35-jähriger Mann hat am Sonntagmittag im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt damit gedroht, sich auf offener Straße zu töten. Wie die Polizei in einer entsprechenden Pressemitteilung schreibt, hatten kurz nach 12 Uhr Passanten den Beamten eine auffällige Person gemeldet, die vor einem Anwesen in der Gärtnerstraße randalieren würde.

Beim Eintreffen mehrerer Polizeistreifen hielt sich der Mann bereits ein Messer an den Hals und drohte damit, sich das Leben zu nehmen, sollten ihm die Polizeibeamten näherkommen. Die Straße wurde nach Auskunft der Polizei daher durch zahlreiche Einsatzkräfte weiträumig abgesperrt. Auf kommunikativem Weg konnte der Mann unterdessen nicht dazu bewegt werden, das Messer von seinem Hals zu nehmen und auf den Boden zu legen.

Das SEK hat in Mannheim einen Mann in einer psychischen Ausnahmesituation überwältigt. © PR-Video

Durch Beamte des zwischenzeitlich verständigten Spezialeinsatzkommandos (SEK) wurde der Mann schließlich einige Stunden später kurz nach 15 Uhr überwältigt und festgenommen. „Er wurde zur medizinischen Versorgung einer kleinen Schnittwunde am Hals, die er sich selbst zugefügt hatte, zunächst in ein Krankenhaus eingeliefert“, heißt es dazu in der Pressemitteilung zum Vorfall.

Da sich der Mann offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befunden hatte, solle er anschließend den Ärzten einer Fachklinik vorgestellt werden, um zu entscheiden, wo seine Weiterbehandlung erfolgen werde, heißt es vonseiten der Polizei weiter.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden keine unbeteiligten Personen gefährdet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls dauern laut Pressemitteilung weiter an. pol