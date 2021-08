Selbst die Haifische gehen hier zur Schule

Speyer. Heute ist Schulstart in Rheinland-Pfalz. Für über 36 000 Erstklässler geht es zum ersten Mal in ihrem Leben in die Schule. Dort lernen sie in den kommenden zehn bis 13 Jahren vielleicht auch eine der folgenden Lektionen der Sea Life Hai-School:

Hai-School – Lektion 1

Haie gehen auch zur Schule – oder fast. Anders als bei Pferden, die eine Herde bilden oder Fischen, die in Schwärmen schwimmen, formieren sich Haie in so genannten Schulen. Haie finden sich in diesen Gruppen zusammen, um gemeinsam auf Jagd zu gehen oder auch während der Paarungszeit, um einen Partner zu finden.

Hai-School – Lektion 2

Toaster sind gefährlicher als Haie: Wohl kein anderes Tier auf dieser Welt wird so gefürchtet wie der Hai. Aber das zu Unrecht. „Die Mehrzahl der Menschen weiß einfach zu wenig über Haie, um ihre Angst zu verlieren“, so Arndt Hadamek, Aquarist im Sea Life Speyer.

Kaum zu glauben, aber wahr: Während jährlich durchschnittlich nur zehn Menschen durch einen Haiangriff umkommen, sterben immerhin 150 an herabfallenden Kokosnüssen und gleich mehrere hundert an Unfällen mit Lenkdrachen. Die größte Gefahr aber droht immer noch von Haushaltsgeräten. Der Toaster zum Beispiel ist pro Jahr in nahezu 800 Todesfällen verwickelt.

Hai-School – Lektion 3

Haie sind die Gesundheitspolizei der Meere. Haie leben schon seit über 400 Millionen Jahren auf unserem Planeten und sind damit älter als Tyrannosaurus Rex und Co. In dieser Zeit haben sie sich zu perfekt angepassten Jägern der Meere entwickelt, die für das Ökosystem Meer eine wichtige Rolle spielen. Der Topräuber Hai jagt bevorzugt kranke und langsamere Tiere und trägt so zu seiner Gesunderhaltung von Fischpopulationen bei. Dies wirkt sich regulierend auf die verschiedenen Ebenen des Ökosystems Meer aus.

Hai-School – Lektion 4

Haie haben den „siebten Sinn“: Haie besitzen ein im Tierreich einzigartiges Sinnesorgan im vorderen Kopfbereich, den sogenannten Elektrosinn (bestehend aus den „LorenzinischenAmpullen“). Dieser „siebte Sinn“ nimmt selbst schwächste elektrische Felder wahr, die jedes Lebewesen mit seinen Muskelbewegungen erzeugt. Damit können Haie tatsächlich sogar eingegrabene Beute aufspüren. zg