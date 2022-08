Senioren daheim helfen

Speyer. Heidemarie Gangkofner ist ausgebildete Krankenschwester. Der Dienst im St. Marienkrankenhaus Ludwigshafen hat sie zuletzt nicht mehr erfüllt. Seit dem 1. August ist Gangkofner in neuer Mission unterwegs. Dort kann sie ihre Passion – die Beziehung zum Menschen – wieder ausleben, sagt sie.

Seit zwei Jahren nimmt die Stadt Speyer am Modellprojekt des Landes Rheinland-Pfalz mit dem Titel „Gemeindeschwester plus“ teil. Anfang 2022 wurde erneut eine Stelle ausgeschrieben – die Stadt erhielt den Zuschlag und Gangkofner wurde ausgewählt. Sie unterstützt nun Alexandra Mally, die bereits seit fast zwei Jahren in Speyer als „Gemeindeschwester plus“ tätig ist.

„Ich habe während Corona angefangen und es gab etliches zu tun“, berichtet sie von zahlreichen Einsätzen, die den Bedarf an dem Angebot bestätigen. Das hat auch Gangkofner schon festgestellt. Sie hat damit begonnen, sich bekannt zu machen. Während sich Mally auf die Stadtteile Nord und West beschränkt, ist Gangkofner ab sofort für Süd und Ost zuständig.

Bei ersten Gesprächen auf dem Wochenmarkt am Platz der Stadt Ravenna hat die ambitionierte Frau, die seit 23 Jahren in Speyer wohnt, mitbekommen, dass viele das Angebot der Gemeindeschwester kennen und zu schätzen wissen. „Allerdings sind die Senioren sehr zurückhaltend“, merkt Gangkofner an. Etliche sähen sich noch nicht in der Situation, Hilfe in Anspruch nehmen zu müssen. „Das ist schade, denn irgendwann ist das Kind dann schon in den Brunnen gefallen“, stellt sie heraus. Mally macht deutlich: „Uns geht es darum zu vermitteln, dass es bei uns um die Prävention geht.“

Seit Beginn ihrer Arbeit hat die erste Gemeindeschwester bereits 150 Kontakte in allen Stadtteilen notiert. Überwiegend suchen alleinstehende Damen nach Unterstützung und überwiegend gehe es schlichtweg darum, einen Ansprechpartner zu haben. Das Thema Vereinsamung spielt eine Rolle.

Heidemarie Gangkofner ist froh, den Schritt vom Krankenhaus zur Stadtverwaltung gemacht zu haben. „In der Klinik wurde alles immer schneller und wir hatten immer weniger Zeit für die Patienten“, erzählt die Krankenschwester: „Das hat mich unzufrieden gemacht und ich merkte, dass ich meine Motivation für meinen Beruf nicht mehr ausleben konnte.“ Dies kann sie nun wieder. Wie erfüllend die Arbeit als „Gemeindeschwester plus“ ist, kann bei man bei Alexandra Mally herausgehören: „Ich liebe diesen Beruf. Er ist sehr dankbar“, hebt sie angesichts der vielen positiven Begegnungen und Ergebnissen des Engagements hervor.

Vertrauen aufbauen

Zuhören und Vertrauen aufbauen – das sind die wesentlichen Merkmale, die die beiden Gemeindeschwestern im Alltag begleiten. Trauerarbeit gehört auch dazu. Michael Spieß, Abteilungsleiter Sozialhilfe und Sozialleistungen, ist sicher, dass im Herbst aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Lage auch Geldprobleme zur Sprache gebracht werden. Die Wohnungsnot ist bereits Thema.

Wie Mally möchte Gangkofner sogenannte Plauderspaziergänge anbieten. Der erste findet am Dienstag, 13. September, 10 bis 11.30 Uhr, ab dem Quartiersbüro in Speyer-Süd (Windthorststraße) statt. Dort lädt sie donnerstags von 14.30 bis 17 Uhr auch zu öffentlichen Sprechstunden ein.

Über 50 Gemeindeschwestern gibt es zurzeit in ganz Rheinland-Pfalz. „Das Land hat da eine Vorreiterrolle eingenommen“, weist Spieß darauf hin, dass das Modellprojekt woanders noch in den Kinderschuhen steckt. 1,5 Stellen für Speyer werden vom Land bezahlt. Den Rest übernimmt die Bürgerhospitalstiftung. Regelmäßige Fortbildungen und Schulungen gehören natürlich zur Tätigkeit der „Gemeindeschwester plus“ dazu.