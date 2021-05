Senioren digitale Medien näherbringen

Speyer. Die Speyerer Gemeindeschwesterplus Alexandra Mika erhält einen Tabletkoffer, um älteren Menschen digitale Teilhabe zu ermöglichen. Mit den Tablets kann sie künftig ältere Menschen in der Nutzung digitaler Medien schulen und ihnen damit Hilfen an die Hand geben, so lange wie möglich selbstständig zu bleiben, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Der Tabletkoffer wurde von der Medienanstalt Rheinland-Pfalz aus Mitteln des rheinland-pfälzischen Sozialministeriums beschafft und konfiguriert. Für die Medienanstalt übergab der Vorsitzende der Versammlung, Landesdiakoniepfarrer Albrecht Bähr, den Koffer mit fünf Tablets und Zubehör an Alexandra Mika: „Der kompetente Umgang mit digitalen Medien ist eine wesentliche Hilfe auch für ältere Menschen. Die Vermittlung von Medienkompetenz enthält die Chance, die Teilnahme am sozialen Leben und damit auch die Selbstständigkeit zu stärken“, sagte Albrecht Bähr.

Bürgermeisterin und Sozialdezernentin Monika Kabs, die an der Übergabe auf der Maximilianstraße teilnahm, betont: „Die Digitalisierung durchzieht mittlerweile alle Bereiche des Lebens und bietet dabei generationenübergreifend diverse Vorteile. Durch die Heranführung an den Umgang mit Tablets können Menschen bis ins hohe Alter den jeweiligen Nutzen bedürfnisorientiert erkunden und zugleich mögliche Ängste gegenüber der Technik verringert werden.“

Präventive Beratung als Aufgabe

Im April und im Mai erhalten 36 Gemeindeschwesternplus in Rheinland-Pfalz einen Tabletkoffer. Sie unterstützen und beraten präventiv sehr alte Menschen, die noch keine Pflege brauchen. Die Koffer enthalten drei Android-Tablets und zwei iPads und helfen den Gemeindeschwesternplus künftig, Senioren in ihrem Verantwortungsbereich bei der digitalenKommunikation zu unterstützen.

Finanziert wurden die Tablet-koffer vom Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie, konfiguriert wurden die Tablets von den Technikern der Medienanstalt Rheinland-Pfalz. Das Projektteam der „Digitalbotschafter“ zeichnet für die Qualifizierung der Gemeindeschwesternplus verantwortlich.

Die Gemeindeschwesternplus unterstützen und beraten sehr alte Menschen, die noch keine Pflege brauchen, in ihrer aktuellen Lebenssituation. Mit den speziell konfigurierten Tabletsets werden die teilnehmenden Gemeindeschwestern Kleingruppenschulungen für ältere Menschen anbieten.

Alle Fachkräfte im Projekt Gemeindeschwesterplus haben eine pflegefachliche Ausbildung und langjährige Erfahrungen als Krankenschwester oder Altenpflegerin. Sie besuchen die Menschen – nach deren vorheriger Zustimmung – zu Hause und beraten sie dort.

Zum Beispiel darüber, welche Angebote und Netzwerke zur Stärkung ihrer Selbständigkeit sie vor Ort nutzen und welche Vorkehrungen sie treffen können, um eine Pflegebedürftigkeit möglichst lange zu vermeiden. zg