Seniorenbüro geht auf Tagesfahrten

Speyer. Die Organisationsgruppe für die Tagesfahrten des Seniorenbüros hat sich neu gebildet und ist in die Planungen für dieses Jahr gestartet. Zunächst soll es folgende Angebote geben:

Dienstag, 10. Mai: Keltenmuseum Hochdorf/Enz und Markgröningen

Dienstag, 14. Juni: Welterbe Grube Messel und Dieburg

Donnerstag, 14. Juli: Weinheim

Donnerstag, 18. August: Eberstadter Tropfsteinhöhle und Stadt Buchen

Für die Fahrt ins Keltenmuseum Hochdorf/Enz und Markgröningen am 10. Mai können sich interessierte Senioren noch bis 3. Mai bis spätestens 12 Uhr im Seniorenbüro auf die Vormerkliste setzen lassen. Die Plätze sind begrenzt. Zu erreichen ist das Seniorenbüro unter Telefon 06232/14 26 61 oder auch per E-Mail an die Adresse seniorenbuero@stadt-speyer.de.

Für die verbindliche Anmeldung und Bezahlung der Fahrt ist am 4. oder 5. Mai zwischen 9.30 und 10.30 Uhr eine persönliche Vorsprache im Seniorenbüro im Maulbronner Hof 1a in Speyer erforderlich. zg