Settele und der Schmetterling

Speyer. „Vom Verschwinden der Biodiversität“ ist das Thema des Vortrags von Prof. Josef Settele am Montag, 16. August. Volkshochschule und Bieneninitiative laden um 19 Uhr in die Villa Ecarius, Bahnhofstraße 54, ein, um dem Themenabend beizuwohnen, der pandemiebedingt verschoben werden musste und nun unter Einhaltung der Hygienevorschriften und begrenzter Teilnehmerzahl stattfinden kann.

Artensterben, Klimawandel, Pandemien stehen in einem Zusammenhang – das sagen Experten, auch Josef Settele. In seinem Vortrag wird er insbesondere folgenden Fragen nachgehen: Welche Folgen hat der Verlust an Biodiversität? In welcher Abhängigkeit stehen biologische Vielfalt und Landnutzung? Auf welche Herausforderungen für den Erhalt der biologischen Vielfalt müssen wir uns künftig einstellen?

Josef Settele ist Biologe, Autor, Wissenschaftler und Professor am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, Co-Vorsitzender des Weltberichts zum ökologischen Zustand der Erde, Umweltweiser der Bundesregierung und Schmetterlingsforscher. Der Vorderpfalz und ihrer Schmetterlingsfauna ist Settele besonders verbunden.

Schmetterlinge waren auch mit im Blick, als die Bieneninitiative Speyer 2018 die Kampagne „Speyer blüht für Biene, Hummel und Co.“ startete. Die Absicht ist, Speyerer für die Bedrohung der biologischen Vielfalt zu sensibilisieren, Sympathie und Verständnis zu wecken für die enorm wichtige Rolle der Insekten in den Ökosystemen. Nicht zuletzt geht es der Initiative darum, Möglichkeiten des Gegensteuerns aufzuzeigen. Denn Menschen brauchen Insekten. Josef Settele ist ein Forscher, der diese Botschaft erklären kann.

