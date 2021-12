Sicherheitshalber müssen 160 Bäume fallen

Speyer. Die Abholzaktion am Rheinhauptdeich in Speyer geht weiter: Aus Gründen der Deich- und Verkehrssicherheit müssen im südlichen Speyerer Auwald entlang des Rheinhauptdeiches zwischen Kilometer 11,5 und 16,5 – das ist zwischen Dammwachthaus und Lußheimer Fahrt (südlich des Ölhafens), noch in diesem Jahr 160 Bäume entnommen werden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die Maßnahme resultiert aus Fachnormen, eingefordert durch die Deichmeisterei (SGD Süd). Um die Standsicherheit des Deichs zu gewährleisten und die Gefahren, die durch Windbruch und Durchwurzelung entstehen, auszuschließen, müssen die im fünf Meter breiten, wasserseitigen Deichschutzstreifen stehenden Bäume gefällt werden, heißt es weiter.

Mit der Entnahme von 78 Bäumen, die eine akute Gefahr darstellten, wurde die Maßnahme mit dem ersten Abschnitt im Winter 2018/19 begonnen. Mit dem zweiten Abschnitt und der Entnahme von 124 Bäumen fand sie im Dezember 2020 ihre Fortsetzung. Der nun anstehende dritte Abschnitt ist gleichzeitig der Abschluss der Aktion.

Entlastung durch Ortsbegehung

Im Auftrag der SGD Süd erfolgte vorab eine artenschutzrechtliche und zudem eine Verträglichkeitsuntersuchung durch ein Fachbüro für Landschaftsarchitektur und Umweltplanung. Die Mitglieder des Ausschusses für Stadtklima, Umwelt und Nachhaltigkeit sowie der Naturschutzbeirat der Stadt Speyer wurden informiert. Zusätzlich wurde eine Ortsbegehung durchgeführt. Aufgrund der konstruktiven Zusammenarbeit der Behörden und Gremien konnten etliche Bäume glücklicherweise erhalten werden.

Der Verträglichkeitsuntersuchung zufolge müssen die Fällungen außerhalb der Vogelbrut- und Fledermausaktivitätszeit stattfinden – also bis 28. Februar. Baumstämme, die durch vorhandene Höhlen von großer ökologischer Bedeutung sind, werden partiell erhalten und, begleitet durch eine ökologische Bauleitung vor Ort, ins angrenzende vitale Waldökosystem eingebracht.

Als weitere Auflage haben, für Bäume deren Brusthöhendurchmesser größer als 90 Zentimeter ist, Ersatzpflanzungen im südlichen Speyerer Auwald, nordöstlich des von den Fällungen betroffenen Deichabschnittes, zu erfolgen. Ergänzend werden im Eingriffsgebiet Nisthilfen für Vögel sowie Sommer- und Winterquartiere für Fledermäuse angebracht.

Bei der Umsetzung der Maßnahme muss unter anderem auch Sorge für die Verkehrssicherheit getragen werden. Dazu ist es erforderlich, dass Bereiche des Bermenweges zeitweilig für Spaziergänger, Radfahrer und andere Verkehrsteilnehmer gesperrt werden. Von der Sperrung betroffen ist auch der Rhein-Radweg beim Deichwachthaus, der seit Montag bis zum Abschluss der Arbeiten, voraussichtlich zum Jahresende, nicht nutzbar sein wird. Die Umleitung ist ausgeschildert. zg