Sichtschutzplanen am Impfzentrum angezündet

Speyer. Drei Sichtschutzplanen am Speyerer Impfzentrum sind von bislang Unbekannten angezündet worden. Wie die Stadt mitteilte, hat der Sicherheitsdienst die brennenden Planen an den Bauzäunen am Montagabend, 9. August, bei einem Rundgang entdeckt und gleich gelöscht. Die Polizei ist informiert und nimmt Hinweise unter Telefon 06232/1370 an.



