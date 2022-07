Sie dürfen nun die frohe Botschaft verkünden

Speyer. In einem feierlichen Gottesdienst im Pastoral- und Priesterseminar St. German in der Domstadt hat der Speyerer Weihbischof Otto Georgens insgesamt 54 Religionslehrerinnen und Religionslehrern aus dem ganzen Bistum die sogenannte Missio canonica verliehen. Die Pädagogen werden damit dazu bevollmächtigt, im Bistum Speyer katholische Religion zu unterrichten. „Jesus Christus in einer unübersichtlichen, vielstimmigen Welt verkünden, Auskunft geben über die Hoffnung, die uns trägt, Nächstenliebe und Solidarität praktizieren – zu diesem Zeugnis sind wir gerufen“, sagte Weihbischof Georgens in seiner Predigt.

„Welche Wahrheit leitet uns? Wer schenkt uns Orientierung im Leben? Woran sollen wir uns halten?“, nannte Georgens Fragen, die im Religionsunterricht Wege zu Antworten finden können. Dabei gehe es jedoch nicht darum, zwanghaft eine Richtung vorzugeben: „Religionsunterricht kann nur auf der Grundlage von Freiheit und Toleranz gestaltet werden.“ Der Weihbischof ermunterte dazu, offen mit eigenen Zweifeln und Unsicherheiten umzugehen. „Christinnen und Christen dürfen selbst Suchende sein, ohne auf alles eine einfache Antwort zu haben.“ Die Hoffnung wachzuhalten und Perspektiven zu entwickeln, gehöre heute zu den wichtigsten Aufgaben gläubiger Menschen.

Leistungsfreien Raum schaffen

„Der Religionsunterricht ist ein Ort an dem Schülerinnen und Schüler Gehör finden, die sonst nicht gehört werden. Der Unterricht bietet, trotz Benotung, die Möglichkeit auch mal einen leistungsfreien Raum zu schaffen, in dem sie sich ohne Druck öffnen können“, so Johannes Heim von der Berufsbildenden Schule Südliche Weinstraße. Es werde quasi Schulsozialarbeit betrieben, welche die Lebenswirklichkeit und die existenziellen Fragen ernst nehme.

„In der Grundschule treten viele erstmals mit dem Thema Religion in Kontakt, die noch nie in einer Kirche waren. Hier haben sie die Möglichkeit sich auszutauschen und womöglich religiös zu werden“, erklärt Sandra Lasota von der Neumayer-Schule Frankenthal. Nadja Weis aus Dahn meint: „Wir möchten den Schülern zeigen, dass wir sie in ihrer Entwicklung unterstützen. Bei uns können sie Fragen loswerden, die sie sich im Alltag nicht zu stellen trauen.“

„Unsere Schülerinnen und Schüler sind in der Regel schon etwas älter, haben die verschiedensten sozialen und religiösen Hintergründe. Dadurch entsteht ein gewisser Abstand zum Thema Religion. Im Unterricht haben sie die Gelegenheit Gehör zu finden und Fragen zu stellen“, sagt Julia Ott, Berufsbildende Schule Kaiserslautern. Julia Pakusch von der Förderschule an der Blies meint: „Unser Unterricht ist identitätsstiftend. An unserer Schule gibt es nur wenige, die einem christlichen Glauben angehören. Umso wichtiger ist es, interreligiöse Berührungspunkte zu schaffen.“ is