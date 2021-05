Der DGB-Ortsverband Speyer veranstaltet am „Tag der Arbeit“ seine Maikundgebung, die letztes Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen musste, was für dieses Jahr keine Option war. Die Teilnehmer nehmen am Samstag daher in ihrem Auto sitzend teil und hören hier dem Betriebsratsvorsitzenden der PFW Speyer, Andreas Gaa, zu.

© Klaus Venus