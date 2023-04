Sie verbreiten nur gute Nachrichten

Speyer. Ein Abend voller guter Nachrichten, das verspricht der Gospelgottesdienst in der Gedächtniskirche in Speyer am Freitag, 28. April, um 19 Uhr, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Begriff „Gospel“ kommt schließlich vom englischen „good spell“, die gute Nachricht. Zu Gast ist der Gospelchor Liebefeld aus der Schweiz.

Zu seinem 25-jährigen Bestehen gönnt sich der Chor diese einzigartige Chorreise nach Speyer. Die Gedächtniskirche mit ihrer besonderen Akustik und schönen Illumination der Kirchendecke bietet einen wunderbaren Rahmen für einen Gospelgottesdienst. Davon ist Pfarrerin Constanze Lotz überzeugt, die durch den Gottesdienst leitet.

Der Gospelchor Liebefeld entstand 1998 aus einer kleinen musikalischen Projektgruppe der Thomaskirche Liebefeld bei Bern. Inzwischen ist daraus ein ambitionierter und ausdrucksstarker Chor mit rund 55 engagierten Sängerinnen und Sängern geworden, der sich unter der professionellen Leitung des bekannten Sängers und Musikers Kent Stetler und begleitet vom vielseitig engagierten Pianisten Mischa Maurer im Großraum Bern enormer Bekanntheit und Beliebtheit erfreut. Das Repertoire umfasst eine breite Palette der Gospelmusik: vom traditionellen Spiritual bis zum modernen Gospelsong, von der gefühlvollen Hymne bis zum groovige Jazz- oder Popsong.

Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten. zg