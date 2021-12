Silvester mit dem Bischof

Speyer. Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann hält zu Silvester am Freitag, 31. Dezember, um 16 Uhr, im Speyerer Dom das Pontifikalamt zum Jahresschluss. Der Gottesdienst wird musikalisch gestaltet vom Mädchenchor, den Domsingknaben, dem Domchor und den Dombläsern unter der Leitung von Markus Melchiori. Die Orgel spielt Markus Eichenlaub. Es erklingen Stücke von Christopher Tambling, Carl Thiel und Günter Raphael. Da die Voranmeldung bereits abgeschlossen ist und die Plätze für diesen Gottesdienst vergeben sind, ist ein spontaner Besuch mit dem Risiko verbunden, keinen Einlass zu finden.

Am Samstag, 1. Januar, findet im Dom um 10 Uhr ein Kapitelsamt statt, dem Domdekan Dr. Christoph Kohl vorsteht. Die musikalische Gestaltung liegt in den Händen der Schola gregoriana. In diesem Gottesdienst sind noch freie Plätze vorhanden. Zu allen Gottesdiensten muss ein Immunisierungsnachweis oder ein offizieller Testnachweis (kein Selbsttest) sowie ein Lichtbildausweis mitgebracht werden.

Ein Neujahrskonzert mit Horn, Alphorn und Orgel findet an Neujahr, am Samstag, 1. Januar, um 15 Uhr statt. Domorganist Markus Eichenlaub hat gemeinsam mit dem Karlsruher Hornisten Thomas Crome ein Programm zusammengestellt, das viel Abwechslung und Freude verspricht.

Und hier sind noch die Öffnungszeiten des Doms zwischen den Jahren: Immer von Montag bis Samstag ist die Kathedrale in Speyer von 9 bis 17 Uhr geöffnet, am Sonntag jeweils von 12 bis 17 Uhr. An den Feiertagen ist an Silvester von 9 bis 16 Uhr geöffnet, an Neujahr von 11.30 bis 14 Uhr und dann am Dreikönigstag, der in Speyer keinoffizieller Feiertag ist, von 12 bis 17 Uhr. is

