Sinti und Roma im Blick

Speyer. Bei einer Veranstaltung des Literarischen Vereins der Pfalz in Speyer prangerte Ilona Lagrene, die Pionierin des Kampfes für die Rechte von Sinti und Roma, mit bewegenden Worten die fortwährende Diskriminierung dieser Bevölkerungsgruppe an. „Wir haben das erst jetzt wieder bei der Ankunft von geflüchteten Roma aus der Ukraine gesehen, auch hier auf dem Hauptbahnhof in Mannheim“, sagt die Autorin und Frauenrechtlerin.

Der „Internationale Romatag“ bildete den Rahmen eines gut besuchten Leseabends der Sektion Speyer unter der Leitung der bekannten Lyrikerin Sonja Viola Senghaus. Im Historischen Ratssaal wurden Gedichte von Sinti und Roma aus Deutschland, Rumänien und Serbien vorgetragen, teilweise in ihrer Originalsprache Romanes. Abgerundet wurde der Abend von Texten Speyerer Autoren, die sich mit dem Völkermord an den Roma während der NS-Zeit auseinandersetzen. Neben Lagrene und Senghaus gestalteten Marie-Christiane Kornmann, Snezana Lazic, Dawn Anne Dister, Susanna Hedrich, Eva Constanze Gröger und Ulrich Bunjes das gut zweistündige Programm.

Grass hat Lage aufgezeigt

Mit dem Abendmotto „Ohne Stimme?“ griff der Literarische Verein den Titel eines Vortrags von Nobelpreisträger Günter Grass aus dem Jahr 2000 wieder auf. Der mittlerweile verstorbene deutsche Autor wies damals den Europarat auf die oftmals verzweifelte Lage von Sinti und Roma eindringlich hin.

Die Lesungen wurden musikalisch von István Kuruc, dem in serbischen Novi Sad geborenen und seit Langem in der Pfalz ansässigen, international renommierten Violinisten, umrahmt. Er wurde begleitet von der weltweit gefeierten Martina Cukrov Jarrett am Flügel, einer kroatisch-amerikanischen Pianistin.

Der „Internationale Romatag“ ist ein globales Event, mit dem auf die Diskriminierung und Verfolgung der Roma aufmerksam gemacht und zugleich die Kultur der ethnischen Minderheit gefeiert werden soll. Das Datum erinnert an den Ersten Welt-Roma-Kongress, der am 8. April 1971 nahe London stattfand. Auf dem Kongress wurden mit Flagge und Hymne zwei der wichtigsten Symbole der weltweiten Roma-Bürgerrechtsbewegung angenommen.