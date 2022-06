Sirenen heulen

Speyer. Da läuft es einen sicherlich in diesen schwierigen Zeiten eiskalt den Rücken runter: Am Samstag, 4. Juni, um 11 Uhr wird die Stadt Speyer alle vorhandenen Sirenen auf Funktionsfähigkeit testen sowie einen Probealarm in der Warnapp Katwarn auslösen. Gestartet werden dabei mehrere Signale. Zunächst erfolgt ein Feueralarm in Gestalt eines einminütigen Dauertons, der zweimal unterbrochen wird und Großalarm für die Feuerwehr bedeutet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Anschließend folgt der eine Minute anhaltende auf- und abschwellende Heulton, der die Bürger im Falle von Großschadensereignissen, etwa bei der Freisetzung gefährlicher Stoffen, warnt. Im Ernstfall müsste Bevölkerung dann ein geschlossenes Gebäude aufsuchen und innenliegende Räume in oberen Stockwerken belegen, Türen und Fenster abdichten, Lüftungs- und Klimaanlagen ausschalten, Radio oder Fernsehen einschalten.

Abschließend folgt ein einminütiger Dauerton. Dieser bedeutet, dass keine Gefahr mehr besteht. Um die Funktion aller Sirenen überprüfen und bestätigen zu können, werden Beobachter eingeteilt. Nach dem Alarm geben die telefonisch Rückmeldung über die Funktionalität.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Im Zusammenhang mit der Überprüfung der Sirenen wird die Firma Thor in der Landwehrstraße ihre Nahbereichsalarmierung testen. Etwa um 11.10 Uhr ertönt dort die Werkssirene, dann erfolgt eine Lautsprecherdurchsage. Und um 11.15 Uhr gibt’s den Katwarn-Alarm. zg