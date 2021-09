Sitzung in der Uni-Aula

Speyer. Der Speyerer Stadtrat wird am Donnerstag, 16. September, um 17 Uhr zum ersten Mal in diesem Jahr wieder vollständig in Präsenz tagen. Da in der Stadthalle nach wie vor das Impfzentrum in Betrieb ist, findet die Sitzung in der Aula der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften statt.

Aufgrund der beschränkten Platzkapazitäten können zur Sitzung nach wie vor keine Besucher zugelassen werden. Um die Öffentlichkeitswirkung herzustellen, wird der Offene Kanal die Sitzung übertragen. Der Livestream ist am Donnerstag, 16. September, ab 17 Uhr online unter www.speyer.de/gremienkanal abrufbar.

Vor Ort gilt die 3G-Regel, das heißt, an der Präsenzsitzung kann nur teilnehmen, wer vollständig geimpft, genesen oder tagesaktuell negativ getestet ist. Diese Regelung gilt ab sofort und für alle Gremiensitzungen, die in Präsenz stattfinden, teilt die Verwaltung mit. zg