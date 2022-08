So gut malen Schülerinnen

Speyer. Am Schulpreis Bildende Kunst beteiligten sich elf Schulen verschiedener Jahrgangsstufen und Schulformen aus Speyer und dem südlichen Rhein-Pfalz-Kreis. Eine Auswahl der Arbeiten ist noch bis Ende August online unter www.sparkasse-vorderpfalz.de/schulpreis zu sehen.

Ziel des jährlich neu aufgelegten Preises ist es, der künstlerisch-ästhetischen Erziehungsarbeit in den Schulen neue Impulse zu verleihen und auf herausragende Arbeiten und Leistungen im Kunstunterricht aufmerksam zu machen. Zur Ausrichtung des Schulpreises erhält jede Schule eine 500-Euro-Förderung von der Sparkasse Vorderpfalz. Mit 5500 Euro unterstützt die Sparkasse den Schulpreis Bildende Kunst 2022.

Am Schulpreis 2022 haben teilgenommen aus Speyer die Burgfeld-Realschule-Plus, Edith-Stein-Gymnasium, Edith-Stein-Realschule, Schwerd-Gymnasium, Gymnasium am Kaiserdom, Hans-Purrmann-Gymnasium, die Integrierte Gesamtschule, das Nikolaus-von-Weis-Gymnasium, die Nikolaus-von-Weis-Realschule, die Siedlungsschule Realschule Plus sowie die Realschule Plus Dudenhofen. zg