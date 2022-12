So können Spenden wachsen

Speyer. Die Stadtwerke (SWS) starten mit einer Förderplattform, der sogenannten Speyer Crowd. Jetzt wird sie zur Weihnachts-Crowd. Egal, ob es um Trainingsmaterial, Spielgeräte oder Theaterprojekte geht, die neue Weihnachtsaktion will dabei helfen, gemeinnützige Ideen zu verwirklichen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf der Weihnachts-Crowd können einfach und transparent mittels Crowdfunding Gelder für weihnachtliche Projekte gesammelt und gemeinnützig eingesetzt werden. Die Projektseite ist bereits online. Bewerbungsschluss ist der 5. Dezember. Am 12. Dezember sollen alle Projekte online gehen. Dann werden innerhalb von 35 Tagen Gelder von Unterstützenden gesammelt. Die SWS stellen dafür einen zusätzlichen Sonderfördertopf in Höhe von 5000 Euro bereit. Jede Spende von mindestens 10 Euro wird von den Stadtwerken mit 15 Euro aus dem Fördertopf ergänzt. Schon mit kleinen Summen tragen Spender dazu bei, die Weihnachtsprojekte in Speyer, Römerberg, Dudenhofen, Harthausen und Otterstadt zu fördern.

Die ersten drei erhalten einen Zuschuss von 300 Euro. Für ihren Einsatz bekommen die Unterstützer in der Regel kleine Prämien wie freien Eintritt, Gutscheine, Künstlerautogramme, die besten Küchenrezepte oder persönliche Videokonzerte.