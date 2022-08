Sockel des Rathauses saniert

Speyer. Dieser Tage wurde die Sockelzone des Historischen Rathauses saniert. Zunächst wurden lose Farbschichten und mürbe Sandsteinoberflächen mittels Heißdampfverfahren abgenommen. Anschließend wurden Fehlstellen mit Trass-Kalkmörtel überarbeitet, bevor der Sockel schließlich einen neuen Anstrich mit Solsilikatfarbe erhalten hat. In der kommenden Woche werden noch letzte Nacharbeiten ausgeführt. Das Sanierungskonzept wurde in Abstimmung mit dem Institut für Steinkonservierung in Mainz erarbeitet. Die Kosten für die Maßnahme belaufen sich auf rund 5000 Euro. zg/

