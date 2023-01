Sockenaktion trägt Früchte

Speyer. Für Bianca Knerr-Müller, die Diözesanreferentin für soziales Engagement der Malteser, kommt die Spende aus der Nikolaussockenaktion am Nikolaus-von-Weis-Gymnasium (Niki) genau zum richtigen Zeitpunkt. Denn in wenigen Wochen startet in Speyer der Hundebesuchsdienst.

Dabei werden Hunde mit ihren Herrchen und Frauchen so ausgebildet, dass sie Seniorinnen und Senioren zu Hause oder in stationären Einrichtungen sowie Kindertagesstätten besuchen können. Schulseelsorgerin Katharina Ritter-Schardt freut sich, dass mit der Spende von 590 Euro, die jetzt übergeben wurde, ein wichtiger Beitrag zum Neustart geleistet wurde.

Die stellvertretende Schulleiterin Anne Metzel dankte den Jugendlichen für ihr Engagement und ihre Zuverlässigkeit, die diese Aktion erst möglich gemacht haben. Denn jedes Jahr um den Nikolaustag herum hat die Schulgemeinschaft die Möglichkeit, Socken zu bestellen. Der Erlös kommt jeweils einer von den Schülern vorgeschlagenen sozialen Einrichtung zugute. zg