Solidarität mit Spenden gezeigt

Speyer. 2180 Euro für die Ukraine-Hilfe des Malteser Hilfsdienstes sind bei einer Spendensammlung der Diakonissen Fachschule für Sozialwesen innerhalb kürzester Zeit zusammengekommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Schülerinnen und Schüler sammeln derzeit in ihren Klassen und kamen in nur wenigen Tagen zur beeindruckenden Spendensumme. Bei einer internen Friedenskundgebung im Park der Diakonissen Speyer übergaben Schulleiter Matthias Kreiter und Thomas Cranshaw, Lehrer an der Fachschule und Initiator der Aktion, im Kreise von rund 200 Schülerinnen und Schülern die Spende an Heinz-Peter Sauer von den Maltesern in Speyer.

Kaum vorstellbarer Schrecken

„Viele von uns können sich die Schrecken des Krieges kaum vorstellen. Die Schicksale der Menschen in der Ukraine berühren uns alle sehr. Als Schulgemeinschaft haben wir das Bedürfnis, ein Zeichen der Solidarität zu setzen, erklärt Schulleiter Kreiter. „Darum sammeln die Klassen Geld, das wir als zweckgebundene Spende an den Malteser Hilfsdienst übergeben. Dadurch unterstützen wir professionelle Helfer in ihrer Arbeit und setzen ein Zeichen für Frieden und Menschlichkeit.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Heinz-Peter Sauer zeigte sich beeindruckt vom Engagement der jungen Menschen und bedankte sich: „Ich versichere Ihnen, dass die Spenden gezielt und effizient dort ankommen, wo sie am meisten gebraucht werden. Bei den Menschen, die gerade aus der Ukraine flüchten und bei denen, die noch in ihrem Heimatland sind und leiden.“

Der Malteser Hilfsdienst ist seit mehr als 30 Jahren in der Ukraine aktiv. Dank eines großen Netzwerks innerhalb des Landes und in den benachbarten Ländern wie Polen, Rumänien und der Slowakei konnte innerhalb kürzester Zeit ein breites Nothilfe-Angebot auf die Beine gestellt werden. Dieses reicht von der Versorgung mit Mahlzeiten in Feldküchen über medizinisches Material und Erste-Hilfe-Stationen an den Grenzen bis hin zur psychologischen Betreuung innerhalb und außerhalb der Ukraine. Unzählige Einsatzkräfte der Malteser an den Grenzen geben ihr Bestes, um die geflüchteten Menschen zu versorgen. Gleichzeitig beginnt an vielen Orten in Deutschland bereits die Betreuung und Versorgung der Geflüchteten in Notunterkünften.

„Mit der Geldspenden-Aktion unterstützen Sie unsere Arbeit auf dem bestmöglichen Weg“, so Heinz-Peter Sauer. „Während die Logistik und der Transport von Sachspenden mit einem großen personellen und zeitlichen Aufwand verbunden ist, können wir Geldspenden schnell und gezielt dort einsetzen, wo sie gerade dringend benötigt werden.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Auch im Nachgang der Veranstaltung im Diakonissen-Park sammeln die Schüler weitere Spenden für die Ukraine-Hilfe der Malteser.

18 Tonnen Hilfsgüter abgeliefert

In dem Morgenstunden startete werktags ein Lkw der Firma Tiropatrans von Speyer aus mit Jürgen Lindacher und Alexander, einem Begleiter des Hilfswerks Stephanus, in die Ukraine. Beladen war der Lkw mit 18 Tonnen Hilfsgütern – Nahrung, Kleidung, medizinische Materialien, Decken und Bettzeug. Die Aktion war mit dem Verein CDH-Stephanus, der die Spenden gesammelt und gepackt hatte, der Firma Tiropatrans Speyer, die den Lkw gestellt und die Reisekosten übernommen hat, und den Freien Wählern, deren Mitglied die Tour initiiert und gefahren hat, organisiert worden.

Den Daheimgebliebenen blieb tagelang nichts anderes übrig, als auf Nachrichten aus der Ukraine zu warten, das Internet und das Telefon funktionierten nur sporadisch. Als dann die Bombardierungen in der Westukraine bekannt wurden und es keine Verbindung zu den Fahrern gab, wurde es den Harrenden in Speyer schon etwas mulmig zumute. Doch tags darauf um die Mittagszeit kam dann die erlösende Mitteilung von Jürgen Lindacher, „wir sind in Polen und alles ist ok“. Aufatmen.

In den Morgenstunden endete die Tour glücklich mit der Rückkehr nach Speyer. Nach einer Fahrt von fünf Tagen über 3000 Kilometer mit insgesamt 25 Stunden Wartezeit an der polnisch-ukrainischen Grenze glücklich zurück und um eine große Erfahrung reicher.

Info: Spendenkonto: Malteser Hilfsdienst, IBAN: DE10 3706 0120 1201 2000 12, Stichwort: „Ukraine-Hilfe“; oder www.malteser.de/ spenden-helfen