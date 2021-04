Sondereffekt beachten

Speyer. Die Stadtverwaltung will die Allgemeinverfügung in Sachen Corona um einen Passus bezüglich der Bildung von Infektionsclustern und deren Einbeziehung in die Inzidenzberechnung erweitern. In besonderen atypischen Ausnahmefällen, insbesondere wenn das Infektionsgeschehen vollständig eingrenzbar ist, kann im Einvernehmen mit dem Ministerium eine abweichende Allgemeinverfügung erlassen werden.

„Eine Clusterbildung, wie sie aktuell in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in der Kaserne am Stadtrand nachgewiesen ist, kann nach Dafürhalten der Stadtverwaltung eindeutig einem atypischen Ausnahmefall zugeordnet werden“, betont Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. Eine Vorgehensweise, die diesen Umstand nicht berücksichtigt, sollte angepasst werden, so die OB. zg