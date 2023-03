Sonderkollekte für Erdbebenopfer bei Gottesdiensten in Speyer

Speyer. Angesichts der schweren Erdbeben in Syrien und der Türkei ruft die Deutsche Bischofskonferenz zu einer Sonderkollekte in allen katholischen Gottesdiensten auf. Im Bistum Speyer wird diese in den Pfarrgemeinden in den Gottesdiensten zum zweiten Fastensonntag am kommenden Wochenende, 4./5. März, stattfinden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit den Einnahmen aus der Kollekte sollen die Hilfsmaßnahmen für die Opfer der Katastrophe fortgeführt und verstärkt werden, heißt es dazu in einer Pressemitteilung des Bistums. Die gesammelten Gelder werden den katholischen Hilfsorganisationen, die in der Region tätig sind – vor allem aber der Caritas international – zur Verfügung gestellt.

Zur Sonderkollekte erklärt der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Georg Bätzing: „Noch immer erreichen uns erschreckende Bilder und Nachrichten aus dem syrischen und türkschen Erdbebengebiet. Die Zerstörungen sind kaum vorstellbar. Mit rund 47 000 Toten und Hunderttau–senden Obdachlosen ist diese Naturkatastrophe zu einer gigantischen humanitären Katastrophe geworden. Unser Gebet gilt den Verstorbenen und deren Angehörigen, gerade auch den Betroffenen der neuen Beben“, schreibt Bätzing in seiner Erklärung.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Schwetzinger Zeitung Mehr erfahren Katholische Kirche Bätzing räumt «kritische Situation» bei Kirchenreformen ein Mehr erfahren Katastrophe Baerbock und Faeser im Erdbebengebiet in der Türkei Mehr erfahren

Dann ruft er die Katholiken in der Region zur Unterstützung auf: „Unsere materielle Hilfe für die Ärmsten der Armen ist weiterhin unverzichtbar. Solidarität ist das Gebot der Stunde. Ich bin dankbar, dass die Bistümer schnell und unbürokratisch finanzielle Hilfe für die Region zur Verfügung gestellt haben. Auch die Spendenaufrufe der Hilfsorganisationen finden hohe Resonanz. Aber wir merken, wie viel Not noch gelindert werden muss.“ Und weiter sagt Bischof Bätzing: „Daher rufen die deutschen Bischöfe die Gläubigen zu einer Sonderkollekte in dieser Fastenzeit auf. Syrien und die Türkei dürfen nicht von uns vergessen werden.“