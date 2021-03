Speyer. Manfred Weihe eine Ausstellung zum 80. Geburtstag zu widmen, war für den Künstlerbund eine Verpflichtung. Weihe war Gründungsmitglied, hat sich lange Jahre in Vorstandsfunktionen bis hin zum Vorsitzenden eingebracht. Als der Künstler sein achtes Jahrzehnt im Dezember vollendete, erlaubte der Lockdown allerdings nur eine digitale Eröffnung. Ab diesem Donnerstag, 18.März, bietet der Künstlerbund nun bis 4. April nach Anmeldung die Gelegenheit, die Schau im Künstlerhaus in der Sämergasse zu besuchen.

Unsere Zeitung hat die Schau „Gimme Shelter“ bereits im Dezember vorgestellt. Nikolaus Meyer schrieb: In mehreren Werkblöcken hat Weihe Ereignisse und Entwicklungen aus Vergangenheit und Gegenwart sowie persönliche Ereignisse und Empfindungen in Darstellungen mit hohem Symbolgehalt thematisiert. Im Gussverfahren sind über einen Zeitraum von mehreren Jahren plastische Arbeiten aus Beton entstanden, die Teil einer Szenerie unter einer Geodätischen Kuppel im Innenhof des Künstlerhauses sind. Während die Kuppel sinnbildlich für hohe Stabilität steht, haben die plastischen Gebilde einen fragilen Charakter. Obwohl nebeneinander positioniert, wirken ein Mann und eine Frau isoliert. Zudem betonen punktuell platzierte Werkzeuge die Rolle der Geschlechter.

Daneben symbolisiert eine kindliche Figur die Nymphe Daphne, deren erstarrte Gliedmaßen als Reaktion auf die Schrecken der Gegenwart interpretiert werden können. Im Vordergrund liegt ein von Pürierstäben aufgespießter weiblicher Körper, was als Kritik an der Stellung der Frau in der Gesellschaft gedacht ist. Wohl auch deshalb deutet die Haltung einer übergroßen Hand an einem weiteren Torso auf Scham und Resignation hin.

„Raum der Konfrontationen“ und „Dunkelraum“ hat Weihe den zweiten Teil im Innenbereich genannt. Während es im Dunkelraum um eine durch Menschen nachvollziehbare Beengung und dessen willfährige Unterordnung unters Kreuz geht, dokumentiert Weihe auf einer Fensterwand im Raum der Konfrontationen künstlerische Lebensstationen.

Die Ausstellung kann nur nach bestätigter Anmeldung besucht werden. Interessenten melden sich zwei Tage vorher unter Angabe von gewünschter Uhrzeit und Anzahl ihrer Begleitpersonen an unter E-Mail mail@kuenstlerbund-speyer.de oder Telefon 0171/1 27 77 49. zg