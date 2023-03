Sparkasse Vorderpfalz bilanziert 2022: Solides Ergebnis im schwierigen Umfeld

Speyer/Ludwigshafen. Die Sparkasse Vorderpfalz hat im Geschäftsjahr 2022 in einem schwierigen Gesamtumfeld ein solides Ergebnis erzielt und hält laut eigener Pressemitteilung Kurs in unsicheren, turbulenten Zeiten. Das berichten Sparkassen-Chef Thomas Traue und seine Vorstandskollegen Oliver Kolb und Ulli Sauer. Das klassische Kundengeschäft bleibt bei der Sparkasse ein Erfolgsgarant: Auf Basis vorläufiger Zahlen stieg das Kreditgeschäft mit Privatkunden um 7,3 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro, die Kundeneinlagen um 1,7 Prozent auf nun 4,8 Milliarden und die Bilanzsumme um 4,6 Prozent auf 5,84 Milliarden Euro.

Thomas Traue betont: „Als eines der größten Kreditinstitute der Region wissen wir um unsere Verantwortung, die Menschen sowie Handel und Gewerbe in Ludwigshafen, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis verlässlich bei allen Finanzgeschäften zu unterstützen. Gerade weil alles unübersichtlicher und unsicherer geworden ist, suchen die Menschen wieder das Vertraute und Bekannte.“

Überschuss auf Vorjahresniveau

Thomas Traue betont: „Mit den Ergebnissen sind wir auf Kurs. Wir verdanken diesen Erfolg einer starken Entwicklung im Kundengeschäft, aber auch weiter sinkenden Kosten. Aufgrund des starken Zinsanstiegs ist das Jahresergebnis aber auch durch notwendige Wertkorrekturen in den Eigenanlagen sowie einer deutlich spürbaren Zurückhaltung bei den Immobilienfinanzierungen ab dem zweiten Halbjahr geprägt. Dank des fortgesetzten Sparkurses sank der Verwaltungsaufwand und blieb mit 88,8 Milionen Euro um 1,9 Prozent unterm Vorjahreswert. Der Zinsüberschuss erhöhte sich im vergangenen Jahr um 7,3 Prozent auf 83,7 Millionen Euro, dank eines gestiegenen Zinsniveaus, aber auch durch ein höheres Geschäftsvolumen.“ Trotz des schwierigen Gesamtumfeldes konnte ein Jahresüberschuss leicht unterm Vorjahr von jetzt 3,4 Millioonen Euro erzielt werden, der das Eigenkapital stärken soll. Das Kernkapital erhöhe sich auf 570 Millionen Euro, was einer Kernkapitalquote von 15,6 Prozent entspreche. Damit liege die Sparkasse Vorderpfalz über den aufsichtsrechtlichen Anforderungen.

Deutliche Zuwächse verbuchte die Sparkasse im Kundenkreditgeschäft. Kredite an Geschäftskunden stiegen um 3,2 Prozent auf 1,855 Milliarden Euro. Noch deutlicher als bei den Bestandszahlen, in denen auch Rückzahlungen und Sondertilgungen enthalten sind, zeige sich das Engagement der Sparkasse in den hohen Zusagen für neue Kredite. Die Kreditzusagen stiegen um 4,6 Prozent auf 928,6 Millionen Euro, die Kreditauszahlungen sogar um 7,8 Prozent auf 880,6 Millionen Euro.

Vorstandsmitglied Ulli Sauer betont: „Unsere Firmen- und Gewerbekunden hatten im zurückliegenden Jahr multiple Krisen zu bewältigen – wegen der Lieferketten, dem Fachpersonal und deutlich gestiegener Produktionskosten. In dieser schwierigen Zeit standen wir klar und verlässlich an ihrer Seite und haben sie mit klassischen Finanzierungen, öffentlichen Fördermitteln, aber auch bei Fachfragen zur ökologischen und energetischen Transformation begleitet. Trotz der schwierigen Ausgangslage konnte das Geschäft mit kleinen und mittelständischen Unternehmen gegenüber Vorjahr ausgebaut werden.“

Probleme sieht Sauer auch bei den privaten Bauvorhaben: „Durch die stark gestiegenen Finanzierungszinsen müssen Eigenheimerwerber deutlich mehr verfügbares Haushaltseinkommen und Eigenkapital für eine Finanzierung einsetzen. Wir haben darauf reagiert, indem wir uns viel Zeit nehmen, um sehr offen und direkt mit unseren Kunden darüber zu sprechen und zu analysieren, welche Immobilie zu ihrem Budget passt. Oftmals entscheiden sie sich dann, ihren Objektwunsch hinsichtlich der Größe oder Ausstattung anzupassen oder ihre Ansparphase zu verlängern.“

Bausparneugeschäft boomt

Bausparen erlebt durch die Zinswende eine Renaissance. Angesichts der gestiegenen Bauzinsen ist es als Zinssicherungsinstrument wieder in den Fokus gerückt. Beim Volumen der neu abgeschlossenen Bausparverträge verzeichnete die Sparkasse ein deutliches Plus von 98 Prozent auf 153, 4 Millionen Euro. Die Stückzahlen stiegen um 27 Prozent. Sauer betont: „Im Jahr 2022 wurden deutlich mehr LBS-Bausparverträge als in den Vorjahren neu abgeschlossen. Bauherren und Käufer wollen ihre Immobilienfinanzierung bestmöglich vor dem Risiko steigender Zinsen absichern. Bausparer sichern sich bei Vertragsabschluss einen festen Zinssatz, den sie beim Abrufen des zuteilungsreifen Darlehens erhalten. Dabei kann der Bausparvertrag nicht nur für den Kauf einer Immobilie genutzt werden, sondern auch für Renovierungen und energetische Sanierungen.“

Immobiliengeschäft robust

Das Immobiliengeschäft zeigt sich laut Pressemitteilung bei der Sparkasse robust. So konnten 148 Immobilien (plus 6,5 Prozent) mit einem Gesamtwert von über 52 Millionen Euro vermittelt werden. Ulli Sauer glaubt: „Die Preise für Immobilien werden auf einem hohen Niveau bleiben, umso wichtiger ist es, sich als Verkäufer und Käufer von Immobilien von einem Fachmann beraten zu lassen.“

Die Sparkasse Vorderpfalz hat nach der Zinswende der Europäischen Zentralbank im Juli 2022 die Einlagenzinsen für ihre Kunden schrittweise erhöht. Laut Oliver Kolb hätten von der Zinswende auch die Kundinnen und Kunden unmittelbar profitiert. Sie nutzten wieder verstärkt klassische Geldanlagen und legten über 102 Millionen Euro in Sparkassenbriefen an. Das entspreche einem Plus von 39,5 Prozent. Der Bestand an Sichteinlagen sei um 2,1 Prozent auf 4,05 Milliarden Euro gestiegen. Kolb sagt: „Mittelfristig ausgelegte Anlageprodukte profitieren bereits wieder von steigenden Zinsen. Deshalb empfehlen wir Sparern, sich beraten zu lassen, wie sie ihr Geld bei der veränderten Zinssituation anlegen können. Neben den klassischen Einlagen und einer ausgewogenen Mischung der Anlageklassen, können Wertpapiere und Fondsparpläne helfen, bei der hohen Inflation und der als Realzinsfalle bekannten Geldentwertung, gegenzusteuern“, so Kolb.

„Digitale Lösungen ergänzen die persönliche Beratung unserer Kunden immer mehr“, erläutert Oliver Kolb den Trend zum Online-Geschäft: „Mit rund 7,4 Millionen Besuchern und über 50 Millionen Zugriffen im Jahr (plus 3,9 Prozent) ist die Internetfiliale neben dem KundenDialog-Center mit rund 600 Telefonanrufen täglich, der am meisten frequentierte Weg zur Sparkasse. Das Online-Banking der Sparkasse nutzen 102 335 Kunden (plus 7,1 Prozent), 52 537 Bankingnutzer (plus 13,3 Prozent) erledigen ihre Bankgeschäfte mobil über die App.“

Auch die gesellschaftliche Bilanz der Sparkasse kann sich nach eigenen Angaben sehen lassen. Man unterstützte mit über einer Million Euro im zurückliegenden Jahr 816 Vereine, Schulen, Projekte und Initiativen in Ludwigshafen, Speyer, Schifferstadt und dem Rhein-Pfalz-Kreis. Von den Spenden-, Sponsoring- und Stiftungsgeldern der Sparkasse profitierten die Bereiche Soziales, Kunst und Kultur, Bildung und Erziehung, Brauchtum, Umwelt-, Landschafts- und Denkmalschutz sowie der Sport. Traue bekennt: „Als öffentlich-rechtliche Sparkasse fördern wir seit Jahren mit konkrete Projekte in vielen Bereichen der Gesellschaft. Das machen wir aus Überzeugung, denn gerade in diesen besonderen Zeiten brauchen wir in unserer Gesellschaft Menschen, die sich für andere und das Gemeinwohl einsetzen. Die Sparkasse und unsere fünf Stiftungen werden weiterhin Vorhaben unterstützen, die möglichst vielen zugutekommen“, sichert Traue zu.

Sparkassen-Chef Thomas Traue bekräftigt in seinem Ausblick: „Multiple Krisen werden auch in 2023 Politik, Wirtschaft und Gesellschaft vieles abverlangen. Die makroökonomischen Aussichten bleiben unsicher. Anleger sollten sich weiterhin auf schwankungsanfällige Kapitalmärkte einstellen. In dieser Zeit ist es unser Ziel, Kundinnen und Kunden auf allen Kanälen bei all ihren Finanzgeschäften mit erstklassiger Beratung und passgenauen Finanzlösungen zu unterstützen“, so endet die Pressemitteilung des Instituts. zg