Spende soll Tierheim erhalten

Speyer. Der aus der Foto-Mitmachaktion der Stadtverwaltung entstandene und auf 950 Exemplare limitierte Wandkalender geht am Mittwoch, 1. Dezember, zum Preis von 15 Euro bei mehreren Speyerer Einzelhändlern und bei der städtischen Tourist-Info in den Verkauf.

Unter dem Motto „Speyer – viel zu erleben! Zeig uns Deine Lieblingsfotos“ hatte die Stadtverwaltung bereits im dritten Jahr in Folge Hobby- und Profifotografen dazu aufgerufen, schöne und außergewöhnliche Fotos von Speyer einzureichen. Aus mehreren hundert Einsendungen hat die Jury 32 Motive ausgewählt, die auf der städtischen Facebook-Seite zur finalen Abstimmung gestellt wurden. Gestaltet wurde der Kalender von der städtischen Hausdruckerei – ein echtes Produkt „Made in Speyer“.

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler: „Den Medien war zu entnehmen, dass sich unser Tierheim leider seit einiger Zeit mit großen finanziellen Schwierigkeiten konfrontiert sieht, die insbesondere mit der dringend notwendigen Sanierung des Hundehauses zusammenhängt.“

Zehn Euro je Exemplar

Außerdem: „Wir werden einen Betrag von zehn Euro pro verkauftem Exemplar des Kalenders an das Speyerer Tierheim spenden.“

Angeboten wird der Kalender an folgenden Stellen: Tourist-Info Speyer, Maximilianstraße 13, Buchhandlung Fröhlich, Roßmarktstraße 3, Speirer Buchladen, Korngasse 17, Edeka Stiegler Speyer in der St.-German-Straße 8 und Am Rübsamenwühl 4. zg