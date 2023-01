Sperrmüll fängt in ehemaliger Kirche Sankt Ludwig in Speyer Feuer

Speyer. Die Feuerwehr Speyer ist in den frühen Morgenstunden zu einer Rauchentwicklung in der Großen Greifengasse alarmiert worden. In der ehemaligen Kirche Sankt Ludwig brannte Sperrmüll, den die Feuerwehr schnell löschte. Durch die starke Rauchentwicklung waren auch die angrenzenden Wohnungen der „Bistumshäuser“ betroffen. Die Wohnungen wurden von der Feuerwehr kontrolliert und belüftet, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ein Kind und eine erwachsene Person begaben sich vorsorglich, mit dem Verdacht einer Kohlenmonoxidvergiftung, in ärztliche Betreuung. Durch die massive Verrauchung des Kirchenschiffs der Kirche kam ein Großraumlüfter zum Einsatz. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen, einem Großraumlüfter sowie 24 Einsatzkräften im Einsatz. Zur Ursache und Schadensausmaß können wir keine Aussage treffen, die Polizei hat mit den Ermittlungen begonnen.