Sperrung – aber im Einklang mit Geschäften und Bürgern

Speyer. Die Speyerer Wählergruppe (SWG) spricht sich für die Verkehrsberuhigung um den Postplatz und in der Gilgenstraße aus. „Wir halten auch eine Sperrung der Gilgenstraße für den allgemeinen Autoverkehr langfristig für sinnvoll, solange die Umleitung des Verkehrs und die Erreichbarkeit der Geschäfte in der Gilgenstraße sowie die Wendemöglichkeiten in den neuen Sackgassen geklärt werden können. Uns ist es wichtig, dass die Parkplätze in der Gilgenstraße für die dort ansässigen Geschäfte erhalten bleiben, sodass diese weiter auch direkt angefahren werden können. Durchgangsverkehr hingegen hat keinen Platz in der Innenstadt“, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Als sinnvolle begleitende Maßnahme regt die SWG ein modernes Parkleitsystem, direkt von den Ortseingängen aus, und eine modernisierte Parkraumbewirtschaftung an. Diese Beruhigung der Gilgenstraße durch Sperrung der Durchfahrt am Postplatz könne aber erst erreicht werden, wenn die Sanierung der Oberen Langgasse mit dem Bau eines neuen Gebäudes an der VR Bank und beim sogenannten „Seppelkasten“ vollständig abgeschlossen sei. Auch sollte eine Sperrung nicht schlagartig umgesetzt werden. Die Datenlage sei dafür bisher deutlich zu unklar.

Die Speyerer Wählergruppe regt folgende erste Maßnahmen an: Ein Verbot des Schwerlastverkehrs in der Gilgenstraße nach der Zulieferzeit der Hauptstraße, rechts vor links für die Große Gailer- und die Kapuzinergasse, eine verkehrsberuhigte Zone um den Postplatz analog zum Domplatz, Maßnahmen in Abstimmung mit dem Einzelhandel, den Gastronomen und den Bürgern.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ergebnisse für alle simulieren

Erst durch eine digitale Simulation der Verkehrsflüsse mit gezielter Steuerung des Individualverkehrs zu den Parkplätzen könne eine endgültige Entscheidung getroffen werden. Zwischenzeitlich solle ein Sofortmaßnahmenpaket mit dem Handel, Gastronomie und Bürgern zur Belebung der Innenstadt greifen, so etwa ein Strandsommer auf dem Postplatz mit einem Fest in der Gilgenstraße mit Musik statt verkaufsoffener Sonntage. Ziel dieser Maßnahmen sei eine schnelle Verkehrsberuhigung auf der Gilgenstraße und am Postplatz ohne große bauliche Veränderungen oder tiefere Eingriffe in die Verkehrsführung. „Wenn weitere Fakten vorliegen und offene Fragen zur möglichen Sperrung geklärt sind, können wir auf diesen Erfahrungen aufbauen. Damit kann eine fundierte Entscheidung über die Erweiterung der bestehenden Fußgängerzone getroffen werden. Wir gehen davon aus, dass durch ein solches Vorgehen auch die Akzeptanz in der Bürgerschaft steigt. Wir unterstützen die Vorgehensweise der Verwaltung, Sachen auszuprobieren, nur unter dem Aspekt, dass dieses Ausprobieren im Einklang mit Handel, Gastronomie und Bürgern auf den Weg gebracht wird“, heißt es da. zg