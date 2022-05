Sperrung der Rechtsabbiegespur am Bellamar notwendig

Schwetzingen. Der Kreis saniert die Ampelanlage an der Einmündung Bruchhäuser Straße/Odenwaldring, wie die Stadt mitteilt. Für die Arbeiten, die zeitgleich mit der Vollsperrung der Bruchhäuser Straße zur Fahrbahnsanierung in den Pfingstferien stattfinden sollen, findet ab Montag, 9. Mai, eine vorbereitende Maßnahme statt.

Bis Freitag, 13. Mai, wird für den Rückbau einer Verkehrsinsel die Rechtsabbiegespur vom Odenwaldring kommend in Richtung Heidelberg gesperrt. Betroffen ist auch die Einfahrt in den kleinen Parkplatz gegenüber dem Eingang ins Bellamar.

Teilweiser Rückbau

Die Umleitung erfolgt vom Scheffelkreisel über die Scheffelstraße in Richtung Oftersheim, Heidelberger Straße, und danach nach links in Richtung L 630 und B 535. Der Verkehr in der Bruchhäuser Straße wird nicht beeinträchtigt. Der teilweise Rückbau der Verkehrsinsel ist notwendig, um einen ausreichend großen Radius in der Kurve für Lkw zu gewährleisten.