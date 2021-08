Speyer: 700 Paare feiern im Dom

Speyer. Rund 700 Paare erwartet das Bistum Speyer zu den Feiern der Ehejubiläen am Wochenende vom 4. und 5. September im Dom. Die vier feierlichen Gottesdienste mit Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann und Weihbischof Otto Georgens beginnen an den beiden Tagen jeweils um 10 und 14.30 Uhr. Die Feiern stehen unter dem Motto „Liebe miteinander leben“. Teilnehmen werden Eheleute aus der gesamten Diözese, die Silberne, Goldene, Diamantene Hochzeit oder ein anderes Jubiläum feiern. 2020 musste die Feier wegen der Corona-Pandemie ausfallen. So sind jetzt alle Ehejubilare aus den Jahren 2020 und 2021 eingeladen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir freuen uns, dass so viele Paare zu diesem Fest nach Speyer kommen, um in christlicher Gemeinschaft ihr Ehejubiläum zu feiern“, sagt Rita Höfer, zuständige Referentin für Ehe und Familien im Arbeitsbereich Generationen und Lebenswelten im Bischöflichen Ordinariat Speyer. „Den Paaren ist es ein großes Anliegen, für das Vergangene zu danken und um Gottes Segen für den weiteren gemeinsamen Lebensweg zu bitten. Leider müssen wir in diesem Jahr aufgrund der Corona- Pandemie auf den anschließenden Umtrunk und den traditionellen Hochzeitswalzer auf dem Domvorplatz verzichten.“ Am Samstag, 4. September, haben sich für die beiden Gottesdienste 348 Paare angemeldet, am Sonntag, 5. September, sind es sogar 353 Paare.

Die meisten der Jubelpaare, die am Wochenende im Dom erwartet werden, insgesamt 294, feiern in diesem Jahr ihre „Goldene Hochzeit“. 14 Paare blicken auf 65 Jahre, 138 Paare auf 60, 29 Paare auf 55 und ein Paar sogar auf mehr als 71 gemeinsame Jahre zurück. Ihr „silbernes“ Ehejubiläum feiern im Dom 83 Paare, 13 danken für 30 Ehejahre, 54 für 40 Jahre und 13 für 45 gemeinsame Jahre.

Die Feiern der Ehejubiläen finden in diesem Jahr zum 13. Mal im Dom statt. Musikalisch gestaltet werden die Messen von den Domorganisten Markus Eichenlaub und Christoph Keggenhoff. Die Gottesdienste enden mit einer Einzelsegnung der Ehepaare durch den Bischof und Weihbischof, Mitglieder des Domkapitels, Priester, Diakone und Seelsorgerinnen. Zuständig für die Organisation der Tage ist die Ehe- und Familienseelsorge des Bistums Speyer. is

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2