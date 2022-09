Speyer Abendbummel – Blick hinter die Kulissen

Speyer. Der Speyerer Abendbummel geht in die sechste Runde. Und die Stabsstelle Wirtschaftsförderung Messen, Märkte und Veranstaltungen hat dieses Mal die Innenstadt im Blick. Am Freitag, 7. Oktober, erhalten alle Teilnehmer die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen interessanter Ladengeschäfte zu werfen. Die zeigen, was sie zu bieten haben und liefern spannende Hintergrundinfos. Ein kurzweiliger und unterhaltsamer Abend ist garantiert!

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler wird die Teilnehmer um 18 Uhr auf dem Geschirrplätzel begrüßen und anschließend mit ihnen die beteiligten, aber aktuell noch geheim gehaltenen Läden besuchen.

Wer sich überraschen lassen möchte, kann sich ab sofort verbindlich zur Teilnahme anmelden. Interessierte werden gebeten, sich unter Angabe von Name, Anschrift und Telefonnummer per E-Mail an heidi.jester@stadt-speyer.de zu wenden. Die Eintrittskarten werden mit der Post versandt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Plätze begrenzt. Schnell sein lohnt sich also!