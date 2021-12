Speyer bekommt neue Impfstelle

Speyer. In Speyer wird es ab Dienstag, 7. Dezember, eine neue Impfstelle geben. Die Stadt und das Deutsche Rote Kreuz richten diese im ehemaligen Stiftungskrankenhaus ein. Dies führte die Stadt am Freitagnachmittag in einer Pressemitteilung weiter aus. Das erste offene Impfangebot dort findet am Samstag, 11. Dezember, zwischen 10 und 17 Uhr statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Impfwillige können ohne Termin vorbeikommen und sich impfen lassen. Mitzubringen ist lediglich der Personalausweis und, wenn vorhanden, der Impfpass. Erstimpfungen werden an diesem Tag ausschließlich mit dem Vakzin von Johnson & Johnson durchgeführt, Booster-Impfungen mit Moderna – Zweitimpfungen sind im Rahmen des offenen Impfangebots leider nicht möglich.

Der Betrieb startet zunächst mit Probedurchläufen sowie am Donnerstag und Freitag mit einem Impfangebot ausschließlich für die städtischen sozialen Einrichtungen und für Einrichtungen für Bedürftige. Die Terminvergabe wird über den Fachbereich Jugend, Familie, Senioren und Soziales durch direkte Ansprache der Einrichtungen und Betroffenen organisiert. Hintergrund ist, dass dieser Personenkreis häufig keinen unkomplizierten Zugang zum Internet hat und sich daher nicht ohne Weiteres um einen Impftermin bemühen kann.

Ab Mitte Dezember mit Termin

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Beginnend ab Dienstag, 14. Dezember, wird dann jeweils von Dienstag bis Freitag von 16 Uhr bis 20 Uhr nach vorheriger Terminvereinbarung geimpft. Die Terminvereinbarung läuft über das Programm des Landes Rheinland-Pfalz, das auch schon für die Impfzentren genutzt wurde und ist ab Dienstag, 7. Dezember 2021 unter www.impftermin.rlp.de möglich. Es werden automatisch gleich zwei Termine vergeben – für die Erstimpfung und für die Zweitimpfung im zeitlich korrekten Abstand.

Für Impfungen von Dienstag bis Freitag stehen die Vakzine von Biontech und Moderna zur Verfügung. Personen unter 30 Jahren erhalten Biontech, Personen über 30 Jahren Moderna. Sofern gewünscht können aber auch unter 30-Jährige nach einer vorherigen Aufklärung durch den anwesenden Arzt mit dem Vakzin von Moderna geimpft werden.

„Es ist wichtig, dass die Impfkampagne wieder Fahrt aufnimmt, damit wir mit den Booster-Impfungen schnell vorankommen und jenen, die sich erst jetzt für eine Impfung entscheiden, auch schnell eine solche anbieten können. Aus diesem Grund haben wir uns schon früh für die Eröffnung einer kommunalen Impfstelle entschieden und sind froh, diese nun in Betrieb zu nehmen. Hierfür danke ich dem allen beteiligten Kräften, ob ehrenamtlich oder hauptamtlich für ihren erneuten, unermüdlichen Einsatz“, betont Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler.